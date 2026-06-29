Güney Kore’de milli takım krizi büyüyor: Devlet Başkanı’ndan sert sözler, teknik direktörden istifa

Güney Kore Milli Takımı’nda Dünya Kupası’na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti.

Güney Kore, turnuvadaki ilk maçında Çekya’yı mağlup etmesine rağmen, Grup A’daki sonraki karşılaşmalarda Güney Afrika ve Meksika’ya yenildi. Asya temsilcisi, genişletilen turnuva formatında en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura çıkmayı umut ediyordu.

Ancak Kongo’nun Özbekistan’ı 3-1 mağlup etmesiyle Güney Kore’nin üst tur şansı sona erdi.

Güney Kore’nin elenmesi, ülkede yalnızca sportif bir başarısızlık olarak görülmedi. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, milli takımın performansına ve teknik direktör tercihlerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Lee, sonucu “şaşkınlık ve derin bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirirken, milli takım yapılanmasının ve teknik direktör atama sürecinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı, liyakat yerine sadakat ve hizipçiliğin öne çıkarılması halinde sonucun kaçınılmaz olacağını savundu.

“TÜM SORUMLULUK BANA AİT”

57 yaşındaki Hong Myung-bo, Güney Kore kafilesi Meksika’daki kamp merkezinden ayrılmadan önce düzenlediği açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

Koreli taraftarlardan özür dileyen Hong, “Teknik direktör olarak hiçbir açıklama nihai sonucun önüne geçemez. Halkımızın beklediği sonucu getiremedim. Tüm sorumluluk bana ait” dedi.

Hong, görevinden ayrılsa da Kore futboluna desteğini sürdüreceğini belirtti.

Hong Myung-bo, Güney Kore Milli Takımı’nın başında ikinci dönemini geçiriyordu.

Hong, 2014 Dünya Kupası’nda da Güney Kore’nin teknik direktörlüğünü yapmış, takım o turnuvada da grup aşamasını geçememişti.

Güney Kore, Dünya Kupası’nın düzenli katılımcılarından biri olarak biliniyor.

Ülke, üst üste 11 kez Dünya Kupası’nda yer aldı ve 2002’de Japonya ile birlikte ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finale kadar yükselmişti.

MİLLİ TAKIM İÇİN KAPSAMLI İNCELEME

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı’na milli takım programı ve yaşanan başarısızlıkla ilgili kapsamlı inceleme yapılması talimatı verdi.

Lee, kamuoyunda oluşan hayal kırıklığı nedeniyle özür dileyerek, benzer bir tablonun yeniden yaşanmaması için spor yönetiminde reform yapılacağını söyledi.