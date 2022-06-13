Güney Kore: Japonya ile ciddi diyaloğa girişmeye hazırız

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı dönemi sorunlarının etkisinin sürdüğü Tokyo-Seul ilişkilerinde normalleşme hedeflediklerini duyurdu.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 11:28
Güney Kore: Japonya ile ciddi diyaloğa girişmeye hazırız
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Güney Kore Savunma Bakanı Lee Song Jup, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumunda kıyı komşusu Japonya ile ilişkilere değindi.

Lee Song Jup, "Japonya ile ciddi diyaloğa girişmeye hazırız" diyerek, İkinci Dünya Savaşı dönemi sorunlarına rağmen Tokyo-Seul ilişkilerinde normalleşme istediklerini belirtti.

Lee, forum marjındaki etkinliklerde Japon mevkidaşıyla gayrı resmi konuşma fırsatı yakaladıklarını da kaydederek, iki ülkenin pozitif yönde ilerlemek istediğini kaydetti.

Lee ayrıca, hafta sonu ABD'ye hareket eden Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in, Tokyo'yu ziyaret için karşılıklı uygun zaman organize edilmesi için Japon muhataplarıyla bir araya gelmeyi planladığını aktardı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.


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