Güney Kore ordusu 6 yılda yüzde 20 küçüldü

Güney Kore ordusundaki asker sayısı, son altı yılda yüzde 20 azalarak 450 bine düştü. Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre bu düşüşün başlıca nedeni, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede askerlik çağına gelen erkek nüfusundaki keskin azalma.

Bakanlık, asker sayısındaki hızlı düşüşün yalnızca erleri değil, subay kadrosunu da etkilediğini ve bu durumun devam etmesi halinde operasyonel zorluklara yol açabileceğini bildirdi.

Rapora göre orduda şu anda savunma hazırlığı için gerekli görülen kadrodan 50 bin daha az asker bulunuyor. Bu açığın 21 bini astsubay rütbesinde.

2000’li yılların başında 690 bin askere sahip olan Güney Kore ordusu, 2019’da 563 bin aktif personele geriledi. 2019–2025 döneminde ise 20 yaşındaki erkek nüfusu yüzde 30 azalarak 230 bine düştü. Bu yaş, zorunlu askerlik hizmetine giriş için en yaygın dönem olarak biliniyor.

HİZMET SÜRESİ 18 AYA İNDİ

Kore Savaşı’nın 1953’teki ateşkesinin ardından askerlik süresi 36 aydı. Günümüzde bu süre, ABD ile askeri ittifakın sağladığı güvenlik ve gelişen savunma sanayisinin imkanları sayesinde 18 aya düşürüldü. Güney Kore, savunma sanayisinde önemli bir silah ihracatçısına dönüşmüş durumda.

Savunma Bakanlığı’nın 2022 tahminlerine göre Kuzey Kore’nin aktif asker sayısı yaklaşık 1,2 milyon. Güney Kore’nin 2025 savunma bütçesi ise 61 trilyon won (43,9 milyar dolar) ile Kuzey Kore’nin toplam ekonomisinden büyük.

2024’te kadın başına düşen çocuk sayısının 0,75’e gerilediği Güney Kore, dünyanın en hızlı yaşlanan toplumlarından biri. Ülke nüfusu 2020’de 51,8 milyon ile zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti ve 2072’de 36,2 milyona gerilemesi bekleniyor.