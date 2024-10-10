Güney Kore'de üretim hatası: 600 bini aşkın araç geri çağrılacak

Güney Kore'de 3 otomobil firmasının üretim hataları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.

Güney Kore'de üretim hatası: 600 bini aşkın araç geri çağrılacak
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AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:18

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı parça ve sistem hataları saptanan bazı araçların geri çağrılması için tebligat yayımladı.

Tebligata göre Hyundai Motor, Kia Corp. ve GM Korea bünyesinde toplamda 10 farklı modele ait 607 bin 502 araç için geri çağırma uygulanacak.

Hava yastığı kontrol ünitesinin tasarımındaki hata nedeniyle Hyundai'nin 312 bin 744 ve Kia'nın 285 bin 327 aracı geri çağrılacak.

Tasarım hatası kaynaklı iç elemanların hasar görmesi ve hava yastıklarının açılmaması nedeniyle gelen araçlara "düzeltici önlemler" uygulanacak.

Elektronik fren yazılımı hatası nedeniyle uzaktan kumanda park fonksiyonunun düzgün çalışmadığı anlaşılan 8 bin 592 adet Kia EV9 modeli de geri çağırılacak.

GM Korea firmasının ithal edip sattığı ve fren hidroliği yetersizliğinde uyarı ışıklarının yanmadığı saptanan toplam 839 araç da geri çağırılacak.


Etiketler: #güney kore #araç

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