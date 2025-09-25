Gürcistan'dan Zelenski'ye sert sözler: Kendi ülkesine baksın

Kaladze, başkent Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda "Avrupa'nın, Gürcistan'ı kaybettiği ve ülkenin Rus etkisine maruz kaldığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bu açıklamayı eleştiren Kaladze, Gürcistan'ın barışı koruduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin Gürcistan'ı rahat bırakması lazım. Zelenski, ülkesine bakmalı, halkına neler yaptığını ve kaybettiğini izah etmeli. Ukrayna'da onun yüzünden yaşananlar büyük bir felaket. Zaman geçecek ve elbette bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Ülkemizi ve Gürcü halkını rahat bırakın. Ülkemize sahip çıkacağız, barışı koruyacağız ve ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlayacağız."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın Gürcistan'ı kaybettiğini, ülkenin Rus etkisine maruz kaldığını, ülkede insan haklarıyla ilgili durumun kötüleştiğini" belirtmişti.