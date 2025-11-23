H5N5 kuş gribinin bulaştığı ilk insan hayatını kaybetti

Dünya üzerinde H5N5 kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü.

The Guardian’ın haberine göre yaşlı hastanın kuş gribinin nadir görülen H5N5 türünden ölen ilk insan olduğu düşünülüyor.

YAŞLIYDI VE SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Washington Eyalet Sağlık Bakanlığı da hastanın diğer sağlık sorunlarına dikkat çekerek halk için riskin düşük olduğunu duyurdu. Bölgedekilerin kuş gribi testi pozitif çıkmadı.

Yetkililerin açıklamasına göre hasta, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve solunum problemleri yaşadığı için kasım başından bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Fakat ay başında kuş gribiyle ilgili açıklama yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), H5N5 vakasına dair bilgi vermemişti.

Kimliği mahremiyet gerekçesiyle açıklanmayan hasta, Seattle şehrinin yaklaşık 125 kilometre güneybatısındaki Grays Harbor ilçesinde yaşıyordu ve yabani kuşlarla temasta olan evcil kümes hayvanları vardı.

KUŞ GRİBİ VE H5N5 VAKASI HAKKINDA

Birçok türü bulunan kuş gribinin en yaygın görülen türü H5N1. 2024 ve 2025’te ABD’de 70 insanın H5N1 kuş gribine yakalandığı açıklandı.

H5N5’in, H5N1 virüsünden daha büyük bir insan sağlığı tehdidi olduğuna inanılmıyor.

İki hastalık arasındaki fark, virüsün enfekte olmuş hücreden salınmasında ve çevredeki hücrelere yayılmasını sağlamada rol oynayan bir protein.