Haham Gilad Kariv, Ultra-Ortodoksları hedef aldı
Liberal Haham Gilad Kariv, ultra Ortodoksların İsrail’de, yaşam tarzı dayatmasına tepki gösterdi. Kariv, aşırılığa karşı sesini yükseltmeyi sürdürüyor.
İsrail Parlamentosu’ndaki ilk liberal haham olarak bilinen ve gündelik hayatın birçok alanında Ultra-Ortodoks Yahudiliğin tekelini sona erdirmeye çalışan parlamenter Gilad Kariv, aşırılığa karşı sesini yükseltmeyi sürdürüyor.
Kariv, AFP’ye yaptığı açıklamada İsrailli Yahudilerin evlenmek veya boşanmak için Ortodoks hahamların hizmetlerine ihtiyacı olduğunu belirterek, dini Sebt gününde toplu taşımanın durma noktasına geldiğinden ve ordu ile okullar da dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarında dini beslenme yasalarının geçerli olmasından yakındı.
Ülkedeki dindar olmayan çoğunluğun, liberal Yahudilere Ortodoks Yahudilikten çok daha yakın olduğunu belirten Kavi, “Ortodoksluk ile demokratik olmak aynı şey değil” dedi. İsrail Parlamentosu Knesset’teki Ortodoks meslektaşlarının “tanımadığı” ve bazılarının katılması halinde parlamento oturumlarını boykot ettiği Kavi, Başbakan Naftali Bennett’in çok partili hükümetini örnek göstererek dini çoğulculuğa yönelik hareketlerin de mevcut hükümetin ruhuna uygun olduğunu ifade etti.
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