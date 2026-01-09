Hakan Fidan: 'SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasını bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Fidan, konuşmasına geçen ay Sumatra meydana gelen toprak kaymaları ve sel felaketleri nedeniyle meydana gelen ölümlerden dolayı taziye dileyerek başladı.

Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Cakarta'yı ziyaret etmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) ilk toplantısını düzenlemişti. Bilahare Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Subionto Nisan ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri en ileri düzeye taşıma konusunda bizleri talimatlandırmışlardı. Bu güçlü iradeden hareketle bugünkü toplantımızda stratejik iş birliğimizin tüm boyutlarını ele alma imkanımız oldu. YDSK kapsamında alınan kararların takibini birlikte gerçekleştirdik.

"ASYA'DAKİ ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Bu çerçevede müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Gündemimizin önemli başlıklarından birini de çok taraflı platformlardaki iş birliğimiz oluşturdu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak Asya-Pasifik’e yönelik bütüncül vizyonumuzun çerçevesini Yeniden Asya girişimimizle çiziyoruz. Bu doğrultuda Asya’daki ülkelerle ve bölgesel kuruluşlarla iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde güçlendirmeye devam ediyoruz. Görüşmelerimizde ASEAN ile ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Endonezya’nın bu konudaki yapıcı desteğinden de memnuniyet duyuyoruz.

"BUGÜNE KADAR ALDIĞIMIZ BÜTÜN SONUÇLARDA ENDONEZYA’NIN DA KATKISI VAR"

Görüşmelerde ikili ilişkilerimize ilaveten bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Kendilerini bölgemizde olan bazı gelişmelerden bilgilendirdik. Bunların başında tabiki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda Endonezya ile beraber biliyorsunuz İİT- Arap Ligi tarafından oluşturulan Temas Grubu'ndaki sekiz üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Endonezya ile bu konuda muazzam bir iş birliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik. İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı gösterirlerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük. Bunu başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor.

Gazze ile ilgili atılacak adımların neler olduğunu tekrar konuştuk. Miami'de katıldığım toplantı ile ilgili kendilerine bilgi verdik. Bu konudaki yakın koordinasyonumuz devam etmekte.

Özellikle Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip etmekteyiz. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. Son aşamada nereye gelinde, ne yapılıyor, onları yakından takip ediyoruz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz."

"TÜRKİYE, ENDONEZYA İÇİN STRATEJİK BİR ORTAK"

Sugiono, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu Türkiye ve Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen ilk ortak toplantı. Sayın Bakan Hakan Fidan ve Sayın Bakan Yaşar Güler ile birlikte bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bu toplantı ilk YDSK'nın takibinde gerçekleşti. İlk konsey toplantısı Endonezya'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Endonezya Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşmişti.

Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri. Hem Cumhurbaşkanları seviyesinde hem 2 artı 2 mekanizmasıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu 2 artı 2 toplantısı son derece stratejik öneme sahip bir toplantı. Bugünün özellikle gelişen ve değişen dinamikleri için çok önemli.

"ÖNEMLİ BİR EKONOMİK POTANSİYELİ BU VESİLEYLE HAREKETE GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bu toplantımızda kilit ikili öncelikler ekonomik iş birliği gibi konuları ele aldık. Aynı zamanda stratejik ürünlerle ilgili pazar erişiminin artırılması gibi konular değerlendirildi. Tercihli Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasının daha geniş kapsamlı bir iş birliği için ilk adımı oluşturacağından bahsettik. Çok önemli bir ekonomik potansiyeli bu vesileyle harekete geçirmiş olacağız ve her iki ülkenin de çıkarına olacak. Aynı şekilde yenilenebilir enerji sektöründe de iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Savunma çabalarımızda stratejik anlamda bağımsızlığımızı kazanabilmek için bu ortaklığa ihtiyaç duyuyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili olarak, giderek yoğun ve dinamik devam eden gelişmeler var. Çok taraflı ortamlarda, BM, İİT, D8 gibi ortamlarda düzenli bir biçimde görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra ASEAN'da da görüş paylaşımı yapıyoruz. Küresel güneyin bir parçası olarak ortak önceliklerimizi paylaşıyoruz. Daha adil bir küresel ekonomik sistem kurulması ve İslam dünyası içerisinde iş birliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konuları üzerinde duruyoruz.

Filistin halkının haklarının korunması açısından Endonezya, İİT-Arap Ligi Temas Grubu'nun bir parçası. Burada Gazze'deki sorunun çözülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Endonezya bu ay başlayacak şekilde D8'in dönem başkanlığını üstleniyor. Endonezya, D8'i daha somut bir ekonomik iş birliğini oluşturabilecek bir platform olarak kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerini bu yıl gerçekleşecek olan Zirve'de Cakarta'da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan Fidan'ı da orada görmeyi bekliyorum.

Endonezya, Türkiye'nin ASEAN için bir diyalog ortağı olma hedefini tam anlamıyla destekliyor ve aynı şekilde Endonezya'nın da somut bir ASEAN-Türkiye iş birliğini görme konusunda, özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesi ve isteği var."

"SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA MEVCUT İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA İLERİ TAŞINMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Güler, şöyle konuştu:

"Tarihi ve kültürel bağlara dayanan köklü geçmişinden güç alan Türkiye-Endonezya ilişkileri stratejik ortaklık ve çok boyutlu iş birliği anlayışıyla giderek derinleşmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda stratejik güvenlik konuları ve öncelikleri, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve birbiriyle bağlantılı hale geldiği, küresel barış ve istikrarın sağlanmasının daha yakın diyalog, iş birliği ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda hemfikir olduk. Küresel güvenlik iş birliği kapsamında barışı koruma operasyonları gibi mekanizmaların etkinliğinin artırılabilmesi için uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda da anlayış birliğine vardık. Savunma ve savunma sanayi alanında mevcut iş birliğimizin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldık.

"OPERASYON TARAFIMIZCA DA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Türkiye olarak Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"ÇALIŞMA GRUBUNUN TÜRKİYE'DE VEYA ENDONEZYA'DA ÇALIŞMALARINI BAŞLATMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Sjamsoeddin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli olarak insan kaynakları yatırım programlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Karşılıklı olarak her iki ülkede yürütülen projelerle bir temel tesis ederek savunma alanındaki iş birliğimizi, Türkiye ve Endonezya arasında bir Savunma İşbirliği Anlaşması ile taçlandırmış olacağız. İkinci husus, eğitim alanında yürüttüğümüz iş birliği. Bu iş birliğimiz çerçevesinde profesyonelliğin geliştirilmesini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve askeri kabiliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Kısa süre içinde bir çalışma grubu tesis ederek, bu çalışma grubunun Türkiye'de veya Endonezya'da çalışmalarını başlatmasını öngörüyoruz.

Üçüncüsü, savunma sektöründe yürütülecek olan iş birliği. Bu kapsamda ileri teknoloji iş birlikleri gerçekleşecek. Savaş uçağı teknolojileri de bu kapsama dahil edilecek. En kısa sürede bu alanda iş birliğimizi başlatmayı arzuluyoruz. Böylelikle savunma kabiliyetini Türkiye ile yürüteceğimiz savunma iş birliği çerçevesinde geliştirilebilecektir. Dördüncü husus, Gazze'de barış koruma gücünün oluşturulması ve güçlendirilmesi çerçevesinde, bölgede ve bütün dünyada barışın ve istikrarın tesis edilmesi ve desteklenmesi amacıyla sürdürülecektir."