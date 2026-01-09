Ankara’da su gerilimi! CHP'li Zeybek’ten AKP'li Yalçın'a yanıt: ‘Yan bastınız!’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’daki su sıkıntısının sorumlusu olarak CHP’li yerel yönetimleri gösterdi. Yalçın, “Su şebekelerinin bakımını 7 yıldır yapmadılar. Milletin parasını konserlerle, beton kulelerle yolsuzluk şebekelerine akıttılar. CHP yolsuzluktur, CHP susuzluktur” ifadelerini kullandı.

Ankara üç aydır susuz.



Neden mi?



Su şebekelerinin bakımını 7 yıldır yapmadılar.



Milletin parasını konserlerle, beton kulelerle yolsuzluk şebekelerine akıttılar.



Şimdi de suçlayacak adres arıyorlar.



CHP yolsuzluktur. CHP susuzluktur. — Hasan Basri Yalçın (@hby34) January 8, 2026

'YAN BASTINIZ!'

Yalçın’ın açıklamalarına CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’ten sert yanıt geldi. Zeybek, Yalçın’ın yerel yönetimler konusunda “bilmediği bir alanda konuştuğunu” belirterek, “Dış politikadan fırsat bulup yerel yönetimlere de zaman ayırmışsınız ama üzülerek söylüyorum, yan bastınız” dedi.

Zeybek, Ankara’nın su sorununun belediyelerin değil, merkezi yönetimin ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sorumluluğunda olduğunu vurguladı. DSİ’nin su kaynaklarının aranması, planlanması ve işletilmesinden yasal olarak sorumlu olduğunu hatırlatan Zeybek, Anayasa’nın 168. maddesi ile 6200 ve 1053 sayılı kanunlara dikkat çekti.

'ÇAMUR AT İZİ KALSIN DÖNEMİ BİTTİ'

“Ankara’nın içme suyu sorununu 2050’ye kadar çözdük” yönündeki iktidar açıklamalarını hatırlatan Zeybek, “2050 vaadi neden çöktü? Gerede Projesi’nden 2025 yılında neden aylarca sıfır su geldi?” sorularını yöneltti. Kesikköprü Barajı’ndan su talebinin elektrik üretimi gerekçesiyle karşılanmadığını da anımsatan Zeybek, DSİ’ye defalarca yazı yazılmasına rağmen somut bir yanıt alınamadığını söyledi.

Mansur Yavaş yönetiminin Ankara’da tüm imkânları seferber ettiğini belirten Zeybek, “Belediye başkanlarımız mış gibi yapmıyor, halkın sorunlarıyla bire bir ilgileniyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetleriyle yurttaşlar nefes alıyor” ifadelerini kullandı.

Zeybek, “Çamur at izi kalsın dönemi bitti” diyerek iktidara yüklenirken, 2018’de açılacağı duyurulan Melen Barajı’ndan hâlâ su alınamamasını da gündeme getirdi.