Hamaney’den 'Büyük İsrail' çıkışı: Hibrit savaş yürütüyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, İran devriminin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37'nci yıldönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Hamaney, ABD önderliğindeki "hegemonik sistemin" İran'ın iç işlerini hedef alan yeni bir stratejiye geçtiği uyarısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse seksen yıl önce İsrail adında bir garnizon kuran baskı rejimi, sözde Büyük İsrail'in Fırat'ın doğusundaki boş ve sahte coğrafyasının doğu sınırında bağımsız bir İran'ın varlığını kabul etmiyor ve ilerlemesini engelleyecek her türlü tedbiri almaktan geri durmuyor."

ABD-İsrail'in, savaş alanında "derin bir aşağılanma ve ardı ardına yenilgiler yaşadıktan sonra" kapsamlı bir "hibrit savaşa" başvurduğu değerlendirmesinde bulunan Hamaney, söz konusu hibrit savaşın toplumun çeşitli kesimleri arasında şüphe, umutsuzluk ve bölünme tohumları ekmeye dayanan yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti.

Hamaney, "düşmanın" stratejik hedefinin halk ile ülke yönetimi arasındaki karşılıklı güveni zayıflatmak olduğu uyarısında bulundu ve vatandaşlar ile devlet kurumları arasındaki güvenin ve ulusal birliğin korunmasının önemine işaret etti.