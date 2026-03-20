Hamaney'den İsrail saldırısında öldürülen bakana taziye mesajı

Hamaney'den İsrail saldırısında öldürülen bakana taziye mesajı

20.03.2026 12:44:00
Dış Haberler Servisi
Hamaney'den İsrail saldırısında öldürülen bakana taziye mesajı

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, İsrail saldırısında öldürülen İstihbarat Bakanı İsmail Hatib için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı gönderdi.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, çarşamba günü İsrail saldırısında öldürülen İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a taziye mesajı gönderdi.

Tasnim Haber Ajansı’nda yayımlanan açıklamada, Hamaney, Hatib için “çalışkan bir istihbarat bakanı” ifadesini kullandı.

Taziye mesajında, Hatib’in ölümünün ardından ortaya çıkan boşluğun süratle giderilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, yetkililere daha fazla sorumluluk üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

İran lideri, istihbarat biriminin “iç ve dış düşmanlara” karşı ülkenin güvenliğini koruma görevini aksatmadan sürdürmesi gerektiğini belirtti. 

Mesajda, bakanlığın güvenlik alanındaki çalışmalarını aynı kararlılıkla devam ettirmesi istendi.

İlgili Konular: #İran #Hamaney