İran, ABD’ye ait savaş uçağını vurdu

CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, F-35 savaş uçağının İran üzerinde bir muharebe görevi icra ederken hedef alındığını açıkladı.

CNN'in aktardığına göre Hawkins, “Uçak güvenli şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

Yetkililer, uçağın İran kaynaklı olduğu değerlendirilen ateşle vurulduğunu belirtirken, olayın tüm yönleriyle incelendiği ifade edildi.

SAVAŞTA BİR İLK

Şubat ayı sonlarında başladığı belirtilen çatışmalar kapsamında bu olay, İran’ın ilk kez bir ABD savaş uçağını vurmuş olabileceğine işaret ediyor.

Çatışmalarda hem ABD hem de İsrail’in F-35 tipi savaş uçaklarını aktif olarak kullandığı biliniyor.

Bir F-35 savaş uçağının maliyetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Olay, ABD’li yetkililerin İran’a karşı yürütülen operasyonlarda önemli başarı elde edildiğini savunduğu bir dönemde yaşandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada ABD’nin “kesin bir üstünlük sağladığını” ve İran’ın hava savunma sistemlerinin “etkisiz hale getirildiğini” ifade etmişti.