Hamaney'den Trump'a 'savaş' uyarısı: Bölgesel bir çatışmaya dönüşür

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a saldırması durumunda bunun bölgesel bir çatışmaya yol açacağını söyledi.

Hamaney, ABD’nin Orta Doğu’daki deniz gücünü artırmasının ardından, "İran halkı bu tehditlerden korkmayacak" diyerek, İran’ın savunma gücünü sorgulayan baskılara karşı duracaklarını belirtti.

Hamaney, İran’ın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ancak ülkesine yönelik bir saldırıya karşı güçlü bir yanıt vereceğini vurguladı. "İran halkı, kendisine saldıranlara güçlü bir darbe vuracaktır" şeklinde konuşan Hamaney, Tahran’ın savunma hakkını savundu.

Hamaney, "İran, adil görüşmelere hazırdır ancak savunma yeteneklerine zarar verilecek bir anlaşmaya asla kabul etmeyecektir" dedi.

ABD Donanması, Orta Doğu’daki varlığını güçlendirerek bölgeye altı muhrip, bir uçak gemisi ve üç kıyı savaş gemisi gönderdi. Trump’ın İran’a yönelik tehditleri arttıkça, ABD'nin bölgedeki askeri gücü önemli ölçüde büyüdü.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 2025’in Aralık ayında ekonomik zorluklar nedeniyle başlayan protestolar, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana en ciddi siyasi meydan okuma haline gelmişti.

Ancak hükümetin sert müdahaleleri sonucu gösteriler yatıştı. Resmi verilere göre, gösterilerde 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti, ancak insan hakları grupları ölü sayısının 6 bin 713 olduğunu iddia ediyor.

Hamaney, ülke genelinde yaşanan protestoları "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, bu ayaklanmaların amacının ülkenin yönetim merkezlerini hedef almak olduğunu ifade etti.