Hamaney halka seslendi: Düşmanı hayal kırıklığına uğratın

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam Devrimi’nin 47’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında İslam Devrimi’nin İranlılar için önemine değinen Hamaney, "11 Şubat, İran milletinin gücünü ve izzetini gösterdiği gündür. İran milleti iradeli, kararlı, değerlerine sahip çıkan ve ulusal çıkarlarının farkında olan bir millettir. Bu millet, kendisini ve ülkesini yabancı müdahalelerden kurtarmayı başarmıştır. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin bağımsızlık ve milli gününde her yıl bu denli büyük kalabalıkların toplandığına rastlanmıyor. Bugün İran halkı sokaklara çıkarak yürüyüş yapıyor, İslam Cumhuriyeti’ne ve bu milletin çıkarlarına göz dikenleri geri adım atmaya zorluyor" dedi.

İranlılara 11 Şubat’ta düzenlenecek yıl dönümü yürüyüşüne katılmaları çağrısında bulunan Hamaney, devrim yıl dönümüne yoğun katılımın ABD ve İsrail’i umutsuzluğa düşüreceği mesajını vererek, "İradenizi ve kararlılığınızı göstererek düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Yürüyüşe katılan ve İslam Cumhuriyeti’ne bağlılıklarını ifade eden insanların varlığı, düşmanın geri çekilmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Milli güç, füze ve uçaklardan çok milletlerin iradesi ve direnişiyle ilgilidir. Siz, Allah’a şükür, direncinizi ve iradenizi gösterdiniz. Bunu farklı olaylarda yeniden ortaya koyun. Düşmanı umutsuz bırakın. Çünkü düşman umutsuzluğa düşmedikçe, bir millet baskı ve tahakküme maruz kalır. Bu nedenle düşmanı umutsuz kılmak gerekir" şeklinde konuştu.