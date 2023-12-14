Hamas yeni görüntü paylaştı: Tankın vurulma anı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:35
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

Kassam Tugayları, Han Yunus ve Zeytun Mahallesi’nde İsrail güçlerine silahlı ve roketli saldırılara ait yeni görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Kassam Tugayları’nın çok sayıda İsrail tankını roketlerle vurduğu görüldü.


Hamas yeni görüntü tank

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