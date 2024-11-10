Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı kim olacak?

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:36

Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-awsat'a konuşan kaynaklar, Hamas'ın, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'yi, Yahya Sinvar'ın yerine Siyasi Büro Başkanı olarak seçme eğiliminde olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Hamas'ın “koşullar büroya liderlik edecek yeni bir şahsiyetin seçilmesine izin verirse” el-Hayye'yi seçeceğini belirtti.

Yahya Sinvar'ın, İsrail tarafından ortadan kaldırılmasından bu yana tartışılan diğer potansiyel adaylar arasında Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal ve Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail de bulunuyor.

Hamas'ın “ortak bir liderlik” altında faaliyet gösterdiğini iddia eden İsrail basını, bu “ortak liderliğin”, beş üst düzey yetkiliden oluşan bir konseyden oluştuğunu savundu.

Bu isimlerin, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Gazze sorumlusu Halil el-Hayye, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Şehitler, Yaralılar ve Mahkumlar Ofisi'nin başkanı ve mali yöneticisi Zaher Cabarin ve Hamas Siyasi Büro Üyesi Nizar Avadallah olduğu ifade edilerek, söz konusu isimlerin çoğunun şu anda yurt dışında olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz ay Asharq Al-awsat, Hamas'ın “Hamas'a dayatılan güvenlik zorlukları” nedeniyle bir sonraki siyasi büro başkanının kimliğini gizlemeyi tartıştığını yazdı.

Asharq Al-awsat'a konuşan kaynaklar, bu önlemin yeni üst düzey yetkiliye operasyonel esneklik sağlayacağını ve İsrail'in, Hamas lider kadrosunu ortadan kaldırma çabalarını zorlaştıracağını kaydetti.

Kaynaklar, “Bu adım operasyonların daha akıcı olmasını sağlayacak ve Hamas içinde düzen ve uyumu koruyacak” açıklamasında bulundu.