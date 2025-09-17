Havaalanı kurallarını ihlal etti: Hintli oyuncuya para cezası kesildi

Hintli oyuncu Navya Nair, Melbourne Havalimanı’nda yasemin çelengi (gajra) beyan etmediği için yaklaşık 2 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Nair, babasının kendisine yolculuk için verdiği yasemin çelenklerinden birini saçına takarken, diğerini el bagajında taşıdı. Ancak Melbourne’a varışta çiçekleri bildirmedi. Havalimanı yetkilileri çelengi fark edince Nair’e para cezası kesti.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı’nın (DAFF) kurallarına göre, yolcular yanlarında çiçek getirebiliyor. Ancak bu çiçeklerin girişte beyan edilmesi ve biyogüvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmesi gerekiyor.

Zararlı organizma tespit edilirse yolcu ya imha ettirmek ya da masrafını karşılamak zorunda kalıyor. Beyan edilmediğinde ise 6 bin 600 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor.

“CAHİLLİK MAZERET DEĞİL”

Hatasını kabul eden Nair, “Yaptığım şey yasaya aykırıydı. Bunu bilmeden yaptım ama bilgisizlik mazeret olamaz” dedi.

Oyuncunun, Kerala eyaletine özgü 10 günlük hasat festivali Onam kapsamında, Victoria Malayalee Derneği’nin düzenlediği etkinlik için Avustralya’da bulunduğu belirtildi.