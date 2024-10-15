Hayvanat bahçesinde 2 gün içinde 9 maymun öldü: 'Maymun çiçeğine dair endişeleri artırdı...'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:26

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:47

Hayvanlardan sekizi Pazar günü, bir diğeri ise Pazartesi günü Hong Kong Zoolojik ve Botanik Bahçelerinde olağandışı davranışlar sergiledikten sonra ölü bulundu.

Hong Kong'un baş yöneticisi John Lee Ka-chiu, hayvanat bahçesinin bazı bölümlerinin kapatılıp dezenfekte edildiğini ve nekropsi ve toksikolojik testler yapmak üzere uzmanların çağrıldığını söyledi.

Ölen hayvanlar arasında bir De Brazza maymunu, yaygın bir sincap maymunu, dört beyaz yüzlü sakis ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından kritik tehlike altında olarak listelenen bir tür olan üç pamuk tepeli tamarin bulunuyor.

Hükümet, hayvanat bahçesi personelinin alışılmadık davranışlar sergileyen bir De Brazza maymununu da izlediğini söyledi.

Bahçelerdeki diğer 80 hayvanın tamamının sağlıklı durumda olduğu belirtildi.

Hayvan hakları grubu PETA Asya'nın kıdemli başkan yardımcısı Jason Baker, ölümlerin, maymun çiçeği gibi hayvanlardan insanlara geçebilen zoonotik bir hastalığın olası salgınına ilişkin endişeleri artırdığını söyledi.

Baker, “Esaret altındaki maymunlar genellikle tüberküloz, Chagas hastalığı, kolera ve MRSA dahil olmak üzere insanlara bulaşabilen hastalıklara neden olan patojenlere maruz kalmaktadır” dedi.

Baker, hayvanların refahını sağlamanın ve bu tür hastalıkların yayılmasını önlemenin tek yolunun onları doğal olmayan ortamlara hapsetmekten vazgeçmek olduğunu savundu.