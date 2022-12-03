Hazar Denizi kıyısında çok sayıda fok kıyıya vurdu: Ölü sayısı artabilir
Hazar Denizi kıyısında yaklaşık 700 fokun ölü halde bulunduğu, sayının artabileceği duyuruldu.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi kıyısında yaklaşık 700 fok ölü halde bulundu.
Rusya Federal Balıkçılık Ajansı Kuzey Kafkasya Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Hazar Denizi kıyısında, Mahaçkale'nin Kirovsky bölgesinde, petrol deposundan Sulak Nehri'nin ağzına kadar olan bölgede 650-700 adet ölü halde fok bulundu. Ölü sayısı artabilir" denildi.
Fokların ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi olmadığı kaydedilirken, yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Uzmanlar, fokların ölüm nedenini tespit etmek için bölgede araştırma yapmaya başladı.
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