Herkes Johnson'ı konuşurken gözden kaçan Erdoğan detayı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde sergilediği davranışlar dikkat çekti. Johnson'ın görüntüleri, İngiliz medyasında gündem olurken Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüntüler ise gözlerden kaçtı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü NATO Liderler Zirvesi başladı. Görüşme öncesi konuşan liderler daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un salondaki hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Ellerini önce ceketinin cebine sokan Johnson ardından pantolon ceplerine ve sonrasında yine ceketinin ceplerine soktu. O sırada sık sık sağa ve sola bakan Johnson'un görüntüleri İngiliz medyasında da oldukça konuşuldu. Zirvede gözlerden kaçan bir başka detay ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna atıp uzun süre orada tutması oldu.
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