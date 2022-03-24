Herkes Johnson'ı konuşurken gözden kaçan Erdoğan detayı

24 Mart 2022 Perşembe, 15:26

Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü NATO Liderler Zirvesi başladı. Görüşme öncesi konuşan liderler daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un salondaki hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Ellerini önce ceketinin cebine sokan Johnson ardından pantolon ceplerine ve sonrasında yine ceketinin ceplerine soktu. O sırada sık sık sağa ve sola bakan Johnson'un görüntüleri İngiliz medyasında da oldukça konuşuldu. Zirvede gözlerden kaçan bir başka detay ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna atıp uzun süre orada tutması oldu.