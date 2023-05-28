Herzog'dan Erdoğan'a tebrik
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceklerine inandıklarını" vurguladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı Twitter hesabından tebrik etti.
Isaac Herzog, "iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceklerine inandıklarını" vurguladı.
Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı