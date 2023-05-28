Herzog'dan Erdoğan'a tebrik

Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:19

Güncelleme: 28.05.2023 - 23:19

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı Twitter hesabından tebrik etti.

Isaac Herzog, "iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceklerine inandıklarını" vurguladı.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ve İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.