Hindistan gelecek yıl koronavirüs aşısı ihraç edecek

15 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

The Hindu gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ülkesinin "dünyayı daha güvenli bir yer" haline getirmek için uygun fiyatlara aşı üretmeyi ve ihraç etmeyi planladığını söyleyerek, "Gelecek yıl 5 milyar doz aşı üretmeye çalışacağız" dedi.

Hindistan'da 945 milyonluk yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası ilk aşıyı, yüzde 50'si de her iki aşıyı olurken, yerel ve küresel talepleri karşılamak için günde yarım milyon doz aşı üretildiği kaydedildi.

SİNGAPUR'DA AŞISIZLARA YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Omicron varyantı vakalarının artışa geçtiği Singapur'da ise salı günü yapılan açıklamada, aşı olmayanlara ilişkin kuralların sıkılaştırılacağı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, halihazırda alışveriş merkezleri, sinemalar ve kütüphanelere erişimi engellenen aşısız kişiler, şubat ayından itibaren otellere, kapalı spor tesislerine ve cenaze törenlerine de giremeyecek.

Yetkililer, kararı "potansiyel olarak büyük bir salgın dalgasına karşı korunmak için önleyici adım" olarak nitelendirdi.