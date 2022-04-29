Hindistan'da İslamofobik saldırılarda 7 kişi gözaltına aldı
Hindistan'da camilere saldıran 7 kişi gözaltına alındı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların arasında taş fırlatılmasıyla gerginlik başlamıştı.
Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ayodhya'da Hindu Yodha Sangathan adlı aşırı sağcı grup, dün, camilere ve türbeye yönelik saldırı düzenledi.
Hindu Yodha Sangathan mensuplarının camiye domuz parçaları attığı, tehdit mektupları gönderdiği ve dini kitaplara zarar verdiği tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, yaptığı açıklamada, Ayodhya'da şiddeti körüklemek ve kargaşa çıkarmak amacıyla dini alanlara saldırı düzenlendiğini belirterek, 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Grubun, Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında taş fırlatılmasıyla başlayan olayların intikamını almak için bu eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
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