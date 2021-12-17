Hindistan'da kadınlar için evlenme yaşı değişti

17 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan federal hükümeti kadınların asgari evlenme yaşının 18'den 21'e yükseltilmesi önerisini kabul etti.

Kadınların asgari evlenme yaşının yükseltilmesi kararının çarşamba günkü bakanlar kurulu toplantısında alındığı bildirildi.

Hindistan'da asgari evlenme yaşının erkekler için 21, kadınlar için ise 18 olduğu ve bu değişiklik ile kadınlar için yasal evlilik yaşının erkeklerle aynı olacağı ifade edildi.

Yerel bir gazetenin haberinde, "Bakanlar kurulunun onayını takiben hükümet, 2006 tarihli Çocuk Yaşta Evliliğin Yasaklanmasına Dair Yasada bir değişiklik yapacak ve ardından 1954 tarihli Özel Evlilik Yasasında ve 1955 tarihli Hindu Evlilik Yasası gibi kişilik hukukuna ilişkin yasalarda değişiklikler yapacak" denildi.

"KAMUOYU BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI BAŞLATILMALI"

Çarşamba günü duyurulan bakanlar kurulu onayının; annelik yaşı, anne ölüm oranını düşürme zaruriyeti ve beslenme düzeylerinin iyileştirilmesi ile ilgili konuları incelemek üzere oluşturulan bir görev gücünün Hindistan hükümetinin en üst düzey siyasi düşünce kuruluşu olan Hindistan'ı Dönüştürmek için Ulusal Kurum'a (NITI Aayog) sunduğu tavsiyelere dayanarak verdiği kaydedildi.

Geçen yıl Haziran ayında kurulan görev gücü tarafından gündeme getirilen öneriye ilişkin tavsiyelerde, bir kadının ilk hamileliği sırasında en az 21 yaşında olması gerektiği vurgulandı.

Görev gücü ayrıca, kararın toplumsal olarak kabulünü teşvik etmek için kapsamlı bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyasının başlatılmasını tavsiye etti.

MODİ BAHSETMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçen yıl Bağımsızlık Günü konuşmasında öneriden bahsetmişti.

Modi, "Bu hükümet kızların ve kız kardeşlerin sağlığıyla her zaman ilgileniyor. Yetersiz beslenmeden kurtulmaları için kızların doğru yaşta evlenmeleri gerekiyor" dedi.