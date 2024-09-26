Hindistan’da nehir kıyısındaki binalar çöktü
Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletini vuran şiddetli yağışta Ganj Nehri kıyısındaki iki bina çöktü.
Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde hafta başında etkili olan şiddetli yağış, Ganj Nehri’nin taşmasına neden oldu.
Eyalet genelinde şiddetli yağışların su baskınlarına yol açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
2 KATLI BİNALAR ÇÖKTÜ
Bhagalpur bölgesinde nehir kenarındaki 2 katlı binalar çöktü.
O anlar amatör kameralara yansırken, yaralanan olmadı.
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