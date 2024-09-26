Hindistan’da nehir kıyısındaki binalar çöktü

Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletini vuran şiddetli yağışta Ganj Nehri kıyısındaki iki bina çöktü.

Hindistan’da nehir kıyısındaki binalar çöktü
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İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:43

Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde hafta başında etkili olan şiddetli yağış, Ganj Nehri’nin taşmasına neden oldu.

Eyalet genelinde şiddetli yağışların su baskınlarına yol açması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

2 KATLI BİNALAR ÇÖKTÜ

Bhagalpur bölgesinde nehir kenarındaki 2 katlı binalar çöktü.

O anlar amatör kameralara yansırken, yaralanan olmadı.


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