Hollandalı bira firması Heineken, Rusya'dan çekildiğini duyurdu

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:36

Hollandalı bira devi Heineken, Rusya'nın bir aydır süren Ukrayna işgaline tepki gösteren bir diğer firma oldu.

Bira devi, daha önce Rusya'daki yeni yatırımları ve ihracatı durduracağını söylemesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, Rusya'daki işinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Heineken'in Rusya'daki iş sahipliğinin mevcut ortamda artık sürdürülebilir ve uygulanabilir olmadığı sonucuna vardık" denildi.

Bira devinin konuyla ilgili açıklamasının tam hali ise şöyle:

"Ukrayna'daki savaşın gelişmeye ve yoğunlaşmaya devam ettiğini görmek bizi şok ediyor ve derinden üzüyor. Daha önce HEINEKEN'in Rusya'ya yeni yatırımları ve ihracatı durdurduğunu, Heineken® markasının üretimini, satışını ve reklamını sonlandırdığını ve Rusya'daki işimizden herhangi bir net finansal çıkar veya kâr kabul etmeyeceğimizi duyurmuştuk.

Operasyonlarımızın önceden duyurulan stratejik incelemesinin ardından, HEINEKEN'in Rusya'daki iş sahipliğinin, mevcut ortamda artık sürdürülebilir veya uygulanabilir olmadığı sonucuna vardık. Sonuç olarak, Rusya'dan ayrılmaya karar verdik.

Uluslararası ve yerel yasalara tam uyum içinde işimizin yeni sahibine düzenli bir şekilde devrini hedefliyoruz. Çalışanlarımızın sürekli güvenliğini ve refahını sağlamak ve kamulaştırma riskini en aza indirmek için, bu geçiş döneminde son zamanlarda azaltılan operasyonlara devam etmemizin şart olduğu sonucuna vardık.

Her koşulda 1.800 çalışanımızın maaşlarının 2022'nin sonuna kadar ödeneceğini ve gelecekteki istihdamlarını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı garanti ediyoruz.

Herhangi bir mülkiyet devrinden kâr etmeyeceğiz ve toplamda yaklaşık 0,4 milyar Euro'luk bir değer düşüklüğü ve diğer nakit dışı istisnai ücretler bekliyoruz.

Transferin tamamlanmasının ardından HEINEKEN artık Rusya'da faaliyet göstermeyecek.

Yakın vadede barışçıl bir sonuca giden bir yolun ortaya çıkacağını ummaya devam ediyoruz."