Hollanda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti
Hollanda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı ettiklerini duyurdu.
Hoekstra, "Hollanda, diplomat olarak görev yapan Hollanda'daki Rus temsilciliklerine bağlı 17 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etti." paylaşımında bulundu.
Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) ve aynı zamanda Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (MIVD) elde edilen bilgiler doğrultusunda kararın alındığını kaydeden Hoekstra, "Bu istihbarat görevlileri ülkenin güvenliği için bir tehdittir. Bu adım, benzer düşünen diğer ülkelerle koordineli olarak atıldı. Bu, ulusal güvenlik bağlamında alınmış bir önlemdir." ifadesini kullandı.
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