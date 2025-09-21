Hollanda’da aşırı sağcı gösteri şiddete dönüştü: Polis 'böylesini görmedik' dedi

Hollanda’nın Lahey kentindeki Malieveld’de, aşırı sağcı aktivist Els tarafından organize edilen gösteri şiddete sahne oldu.

Polis, “eşi benzeri görülmemiş bir şiddet patlaması” yaşandığını açıkladı. Olaylarda 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Binlerce kişi Malieveld’de toplandı. Başlangıçta “barışçıl” olarak nitelendirilen protesto kısa sürede kontrolden çıktı.

Sosyal medyada #Elsfest etiketiyle yayılan görüntülerde, holiganların ve aşırı sağcı grupların polise saldırdığı, Nazi selamı verdiği ve gazetecilere saldırdığı görüldü.

Polis, gözaltına alınanların çoğunun kamu görevlilerine şiddet uygulamaktan yakalandığını açıkladı.

Polis sözcüsü Karin Krukkert, “Çok sayıda polis görevlendirmiştik ama yaklaşık 1200 kişinin üzerimize gelmesi inanılmaz. Bundan dolayı gerçekten öfkeliyim” dedi.

“BENİM AMACIM ŞİDDET DEĞİLDİ”

Els, olayların ardından yayınladığı video mesajında şiddeti kınadı:

“Bu asla benim amacım değildi, barışçıl bir protesto istedim. Şiddeti onaylamıyorum.”

Özür dilemeyen Els, bundan sonra benzer organizasyon yapmayacağını belirterek, “Ben iyi bir amaç için oradaydım, ama başkalarının davranışlarından sorumlu değilim. Gelecekte bunu bir daha yapmayacağım” dedi.

ELS KİMDİR?

Zoetermeer kentinden gelen Els, muhafazakâr-Hristiyan bir ailede yetişti ancak son yıllarda radikal sağ hareket içinde öne çıktı.

Sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan Els, Geert Wilders, Donald Trump ve Benjamin Netanyahu’yu siyasi idolü olarak görüyor; PVV, FvD ve SGP gibi partilere desteğini açıkça dile getiriyor.

Fotoğraf: Geert Wilders ve "Els Rechts"

Siyasi rakiplerini ise sert sözlerle hedef alan Els, sol partilere oy verenleri “ruhsal olarak hasta” olarak niteliyor, GroenLinks ve D66’yı “toplumun zehri” olarak tanımlıyor.

CDA lideri Henri Bontenbal’a “aptal” diyen Els, ChristenUnie üyelerini de “sahte Hristiyanlar” olarak yaftalıyor.

Gösteri için başlattığı bağış kampanyasıyla yaklaşık 20 bin euro toplayan Els, sahnede Geert Wilders’i görmek istediğini açıkladı. Ancak Wilders de, Forum voor Democratie de katılmadı.

Etkinlikte BVNL lideri Wybren van Haga ve eski PVV milletvekili Harm Beertema konuşma yaptı. Fakat adı organize suçla anılan Eldor van Feggelen’in konuşmacılar arasında yer alması tepkilere yol açtı.

Gelen tepkiler sonrası Els, Van Feggelen’in ismini listeden çıkardı.

ERKEN SEÇİM 29 EKİM'DE YAPILACAK

Lahey’deki aşırı sağcı gösterilerin şiddete dönüşmesi, Hollanda’nın önümüzdeki ay yapılacak erken seçim atmosferinde tansiyonu yükseltti.

Ülkede erken seçim 29 Ekim’de yapılacak. Seçim, aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders’in göç politikası konusundaki kriz sonrası partisinin koalisyondan çekilmesiyle gündeme geldi. Wilders, geçtiğimiz seçimlerde ülkenin en güçlü partisi olarak öne çıkmıştı.

Gösteriler sonrası X platformunda paylaşım yapan Wilders, “Otoyolu kapatmak ve polise şiddet uygulamak tamamen, kesinlikle kabul edilemez. Aptallar” dedi.