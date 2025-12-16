Hollywood’u sarsan cinayette yeni gelişme: Oğlu gözaltında

Hollywood’un ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Polis, çiftin cinayete kurban gittiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak çiftin 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner gözaltına alındı ve cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Los Angeles Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Nick Reiner’ın cinayet suçlamasıyla cezaevine gönderildiği ve kefaletle serbest bırakılmadığı bildirildi.

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin, salı günü dosyayı savcılığa sunarak resmi suçlamaların yöneltilmesini talep edeceği belirtildi.

Polis açıklamasında, “Yapılan incelemeler Reiner çiftinin cinayet sonucu hayatını kaybettiğini ve oğullarının bu ölümlerden sorumlu olduğunu ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

Yerel basın ve TMZ’ye göre, Rob ve Michele Reiner’ın cansız bedenlerini çiftin kızları pazar günü öğleden sonra Los Angeles’ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde buldu.

BAĞIMLILIK VE EVSİZLİKLE GEÇEN YILLAR

Nick Reiner, geçmişte uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Zaman zaman evsiz kaldığını anlatan Reiner, 2016 yılında People dergisine verdiği röportajda, 15 yaşında ilk kez rehabilitasyona girdiğini ve yıllar içinde en az 17 kez tedavi gördüğünü söylemişti.

Bu deneyimler, baba-oğulun birlikte yazdığı “Being Charlie” adlı filme de ilham kaynağı olmuştu. Rob Reiner, 2016’da katıldığı bir podcast yayınında, “Bu şimdiye kadar içinde yer aldığım en kişisel projeydi” demişti.

Yerel medya, Nick Reiner’ın olaydan bir gün önce, komedyen Conan O’Brien’ın ev sahipliği yaptığı bir tatil partisinde anne ve babasıyla sert bir tartışma yaşadığını aktardı.

Aylar önce çekilen bir fotoğrafta ise Rob Reiner’ın, eşi Michele ve üç çocuğuyla birlikte son filmi “Spinal Tap II: The End Continues”in galasına katıldığı görülmüştü. Fotoğraflarda Nick Reiner’ın tek başına gülümsemediği dikkat çekmişti.

HOLLYWOOD'DAN TAZİYE MESAJLARI

Rob Reiner’ın ölümü, Hollywood’da ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yaptığı açıklamada Reiner’ın sanatı ve siyasi mücadelesiyle “sayısız insanın hayatına dokunduğunu” söyledi.

Rob Reiner, oyunculuk kariyerinde en çok 1970’lerin efsane dizisi “All in the Family”de canlandırdığı Mike “Meathead” Stivic karakteriyle tanındı. Bu rolle iki Emmy ödülü kazandı.

Yönetmen olarak ise 1984 yapımı “This Is Spinal Tap” ile sinema tarihine geçti. Film, doğaçlama ağırlıklı yapısı ve hiciv diliyle kült statüsü kazandı.

Reiner, kariyeri boyunca “Stand by Me”, “When Harry Met Sally”, “The Princess Bride”, “Misery” ve “A Few Good Men” gibi unutulmaz filmlere imza attı.

POLİTİK DURUŞU

Siyasi olarak liberal görüşleriyle tanınan Reiner, Demokrat Parti adaylarına destek verdi ve eşcinsel evliliklerin yasaklanmasına karşı kampanyalar yürüttü.

Olayın ardından ABD eski Başkanı Donald Trump, herhangi bir kanıt sunmadan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reiner çiftinin ölümünü “Trump Derangement Syndrome” olarak nitelendirdiği ifadelerle ilişkilendirdi. Açıklama tepki çekti.

Michele Reiner, bir dönem fotoğrafçılık yaptı. Çektiği bir fotoğraf, Donald Trump’ın “The Art of the Deal” adlı kitabının kapağında yer almıştı.

Rob Reiner, daha önce oyuncu ve yönetmen Penny Marshall ile evliydi. Michele Reiner ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunuyordu.