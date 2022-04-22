Honduras eski Devlet Başkanı ABD'ye iade edildi

22 Nisan 2022 Cuma, 08:56

ABD Federal Savcılığı, Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, iadesi resmen gerçekleşti.

ABD'YE SEVK EDİLDİ

Hernandez, Polis Özel Kuvvetleri eşliğinde helikopterle başkent Tegucigalpa'nın güneyindeki Hernan Acosta Mejia Hava Üssü'nden alınarak, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) uçağıyla ABD'ye gönderildi.

YARGILANMASI BEKLENİYOR

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanması beklenen Hernandez'in, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.