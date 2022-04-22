Honduras eski Devlet Başkanı ABD'ye iade edildi
Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, ABD'ye resmen iade edildi.
ABD Federal Savcılığı, Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.
Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.
ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, iadesi resmen gerçekleşti.
ABD'YE SEVK EDİLDİ
Hernandez, Polis Özel Kuvvetleri eşliğinde helikopterle başkent Tegucigalpa'nın güneyindeki Hernan Acosta Mejia Hava Üssü'nden alınarak, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) uçağıyla ABD'ye gönderildi.
YARGILANMASI BEKLENİYOR
ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanması beklenen Hernandez'in, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.
Video Haberler
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
- Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
- Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
- Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü
- CHP'li Bakan 775 bin ton çöp atığına isyan etti
- 5 gün sonra cesedi bulundu
- Suda tehlike: Akaryakıt yüklü tanker dereye uçtu
- Patpat kazası: 1 ölü 2 yaralı
- Kraliçe Elizabeth 96 yaşına girdi
- 'Şort' ve 'kısa pantolon' soruşturması
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Moda Sahnesi'nden Kılıçdaroğlu'na destek