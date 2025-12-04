Honduras’ın eski Devlet Başkanı Hernández’e Trump affı

Honduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández, ABD’deki uyuşturucu kaçakçılığı mahkûmiyetini affeden ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, kendisine yönelik davanın “siyasallaştığını” savundu. Trump’ın affı, Kongre’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında tepki topladı.

Hernández, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Sistemin gerçeği görmeyi reddettiği bir dönemde adaleti savunma cesareti gösterdiği için Başkan Trump’a derin teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

2014–2022 yılları arasında Honduras’ın devlet başkanlığını yürüten Hernández, geçen yıl ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından 45 yıl hapis ve 8 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Hernández suçlamaları reddetmiş, davanın “intikam peşindeki suçluların ifadelerine dayandığını” iddia etmişti.

Trump’ın affı, Latin Amerika’daki uyuşturucu trafiğini hedef aldığını sık sık vurgulayan Kongre üyeleri arasında tepkiyle karşılandı. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat isimler, kararın Washington’ın uyuşturucu ile mücadele politikasında “çifte standart” yarattığını savundu.

Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, “Bu adamı affederken Maduro’nun peşine neden düşüyoruz? ABD’ye uyuşturucu sokan herkesi hapse atın! Bu affı anlamıyorum” dedi.

Cumhuriyetçi Temsilci Maria Elvira Salazar da CNN’e yaptığı açıklamada kararın “karmaşık ve yanlış bir mesaj” verdiğini belirterek, “Ben asla böyle bir şey yapmazdım” ifadelerini kullandı.

Bazı Kongre üyeleri, Maduro’nun ABD’de benzer suçlamalarla arandığına dikkat çekerek iki dosyanın çeliştiğini söyledi.

“BU BİR BİDEN SORUŞTURMASIYDI”

Trump, affı savunarak Hernández’in “haksız yere hedef alındığını” iddia etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendisi devlet başkanıydı. Ülkede uyuşturucu satılıyordu ve sırf başkandı diye onu hedef aldılar. Bu Biden’ın yürüttüğü korkunç bir cadı avıydı” dedi.

Trump, Honduras’tan “birçok kişinin bu affı istediğini” öne sürdü.

ABD savcıları, Hernández’in görev süresi boyunca kartellerle iş birliği yaparak 400 tondan fazla kokainin Honduras üzerinden ABD’ye geçişine göz yumduğunu ileri sürmüştü. İddialara göre karteller, Hernández’e milyonlarca dolar rüşvet verdi ve bu paralar onun Honduras siyasetindeki yükselişinde kullanıldı.

Trump’a yakın isimlerden Roger Stone’un da affı desteklediği, Stone’un Haziran ayında Trump’la görüşerek Hernández’in “Biden tarafından hedef alındığını” savunduğu belirtildi.

HERNANDEZ SERBEST BIRAKILDI

Eski devlet başkanının avukatı, Hernández’in serbest bırakıldığını açıkladı. ABD Cezaevi Bürosu verileri de Hernández’in Batı Virginia’daki bir federal cezaevinden çıkarıldığını doğruluyor.

Hernández, sosyal medya paylaşımında Honduras halkına “birlikte inşa ettiklerimizi savunmaya devam edeceği” sözünü verdi; ancak ülkesine dönüp dönmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Hernández, “Yakında daha fazlasını paylaşacağım” ifadelerini kullandı.