Hürmüz Boğazı için kritik senaryo: ABD’nin İran’a kara harekâtı ihtimali artıyor

İsrail kaynaklarına göre, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı yeniden uluslararası gemi trafiğine açmak amacıyla kara unsurlarını devreye sokma ihtimali giderek artıyor. Israel Hayom gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Washington’un İran toprakları içinde kara harekâtı düzenleme olasılığı yükselmiş durumda.

Kaynaklar, İsrail’in değerlendirmesine göre ABD’nin İran’a yönelik kara saldırısı ihtimalinin arttığını belirtti. Ayrıca Washington’un, petrol tankerleri ve ticari gemilerin geçişini sağlamak amacıyla çatışmanın kapsamını genişletmeyi değerlendirdiği ifade edildi.

İsrail tarafı, ABD yönetiminin savaş hedeflerine ulaşıldığından emin olmadan kısa vadede çatışmayı sonlandırma kararı almasının beklenmediğini de vurguladı.

TRUMP'TAN SERT TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert bir ultimatom verdi. Trump, Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içinde tamamen açılmaması halinde, “En büyüklerinden başlayarak çeşitli enerji tesislerini yok edeceğini” ifade etti.

Kaynaklara göre Washington, savaşın sona ermesi için İran’a şu şartları içeren bir çerçeve sundu:

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması

Yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kontrol altına alınması

Nükleer program konusunda uzun vadeli anlaşma

Balistik füze programının sınırlandırılması

Bölgedeki silahlı gruplara desteğin kesilmesi

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR...

Öte yandan, Trump’ın son açıklamaları dikkat çekici çelişkiler içeriyor. Zira bir yandan savaşın sona erdirilebileceğini ima ediyor, diğer yandan İran’ı 'haritadan silmekle' tehdit ediyor. ABD yönetimi aynı zamanda Orta Doğu’ya ek askeri güç sevkiyatı yapıldığını doğruluyor.

Öte yandan, enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmak amacıyla ABD, on yıllar sonra ilk kez İran petrolünün bir kısmına yönelik yaptırımları gevşetti. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı’na ilişkin pozisyonunu yineledi.

İran’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdindeki temsilcisi Ali Mousavi, Tahran’ın deniz güvenliğini sağlamak için iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Mousavi, “İran’ın düşmanlarıyla bağlantılı gemiler dışında tüm gemiler geçiş yapabilir” dedi. Ancak geçiş için Tahran ile güvenlik koordinasyonu gerektiğini vurguladı. İranlı yetkililer ise mevcut krizin sorumlusu olarak ABD ve İsrail saldırılarını gösterdi.

"ABD ALTYAPISI HEDEF OLABİLİR"

İran ordusu, ülkenin enerji altyapısının hedef alınması durumunda, bölgedeki ABD’ye ait enerji ve su tesislerini vurmakla tehdit etti.

22 ülke (bazıAvrupa ülkeleri ile birlikte Bahreyn ve BAE), Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması için katkı sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Aynı ülkeler, İran’ın boğazı fiilen kapatmasını da kınadı.

Bu gelişmeler yaşanırken,

ABD Deniz Piyadeleri’nden binlerce ek asker Orta Doğu’ya sevk edildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait kıyıdaki yer altı bir tesisin vurulduğunu açıkladı.

ABD’ye göre bu saldırı, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini engelleme kapasitesini zayıflattı.