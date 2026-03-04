Hürmüz Boğazı’nın durma noktasına gelmesini Enerji Uzmanı Dr. Mühdan Sağlam Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘ABD, İran'ın misillemelerini bu kadar üst perdeye taşıyacağını öngörmüyordu’

İran Devrim Muhafızları, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemileri hedef alacağını duyururken, İran devletinden bu konuda resmi bir bildirim yapılmadı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, boğazın gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. Amerikan denizcilik sitesi gCaptain.com’un derlediği verilere göre ise Hürmüz’deki gemi trafiği yüzde 80 azaldı.

TÜRKİYE’NİN PETROLÜNÜN YÜZDE 20’Sİ HÜRMÜZ’DEN GEÇİYOR

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si, Basra Körfezi üzerinden, Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yıl, Türkiye’nin ham petrol tedarikinin yüzde 20’sinin Hürmüz Boğazı üzerinden sağlandığını söylemişti. Dünyadaki sıvılaştırılmış doğalgazın da yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz yolunu takip ediyor.

‘ABD’NİN AÇIKLAMASININ TUTARLI OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ’

TEPAV Enerji ve İklim Değişikliği Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Mühdan Sağlam, konuyla ilgili Cumhuriyet’e verdiği demeçte, “Halihazırda Hürmüz’de İran petrolü dışında çok ciddi bir akış sözkonusu değil. Bu da, TankerTrackers verilerine göre 28’inde Çin'e dönük bir petrol akışı olmuş. Ama şu anda Boğaz’da bir tıkanma var. Bunu tespit etmek gerekiyor. Dolayısıyla ABD’nin açıklamasının çok tutarlı olmadığını söyleyebiliriz. Zaten sigorta şirketleri, sigortaları bu bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmeyeceklerini belirtti. Bazı tanker firmaları buraya tanker kiralamayacaklarını söyledi. Yani İran bugün hiçbir şey yapmasa da hiç kimse bu riski almak istemiyor” dedi.

‘PİYASALARDA CİDDİ DALGALANMALAR VAR’

Mühdan Sağlam, 1 Mart’ta TEPAV’da yayımlanan raporunda, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek kesintinin Türkiye’yi olumsuz, ABD’yi olumlu etkileyeceğini savunmuştu.

Sağlam, Boğaz’ın kapatılmasıyla ABD’nin petrol ihracatını artırabileceğini ifade etmişti. Bu tezinin arkasında olduğunu söyleyen Sağlam, “Ama tabii ki piyasalarda ciddi dalgalanmalar var, ABD’nin de üzerinde bir baskı var. Buradaki sorun ABD'nin bu süreçteki kontrolünün elinden gittiğini ne zaman hissederse o zaman müdahale edeceği. Aslında benim edindiğim izlenim, ABD, İran'ın misillemelerini bu kadar üst perdeye taşıyacağını öngörmüyordu. Dolayısıyla ABD şu anda piyasalardaki sarsıntıyı izliyor. Kendi ekonomisine, dolar rezervinin getirdiği güce de güveniyor” sözlerini sarf etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, dün yayımlanan açıklamasında, piyasalardaki dalgalanmanın ABD’yi hızlı bir sonuç almaya sürükleyebileceğini söylemişti.

‘7-8 MİLYAR DOLAR EK CARİ AÇIK’

Boğaz’daki gemi trafiğinin azalmasının Türkiye’ye olası etkilerine de değinen Sağlam, “Merkez Bankası Hürmüz kaynaklı kriz nedeniyle piyasaya yaklaşık 20 milyar dolar bir rezerv sürdü. Doların dengelenmesi için çalışma yürütülüyor. Ama raporda da söylediğim gibi, özellikle kur baskısından bağımsız olarak petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artış, gaz ve alt enerji sektörleriyle birleştiği zaman, neredeyse 7-8 milyar dolarlık bir cari açık oluşturur. Dolayısıyla ister istemez, bu, ekonominin üzerinde bir baskı yaratacaktır” değerlendirmesini yaptı.

BENZİNE ZAM KAPIDA

İran’a yapılan saldırılardan önce 73 dolar olan brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık yüzde 15 artışla 84 dolar seviyesini aştı. Hürmüz kaynaklı görülen bu artışın sonucu olarak, gazeteci Olcay Aydilek, bu gece itibarıyla Türkiye’de benzine 3 TL, motorine ise 5 TL zam gelebileceğini söyledi.