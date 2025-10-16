Husi Genelkurmay Başkanı Gamari öldürüldü! Yerine gelen isim hakkında bilinenler...

Riyad merkezli Al-Arabiya'nın bildirdiğine göre, İsrail saldırısında öldüğü bildirilen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Abdülkerim el-Gamari’nin yerine, Tümgeneral Yusuf Hasan el-Medeni’nin atandığı açıklandı.

Bu duyuru, İsrail medyasının geçtiğimiz haftalarda ortaya attığı bir iddianın ardından geldi. İsrail kamu yayın kurumu KAN, Gamari’nin Ağustos ayında, başkent Sana’daki gizli bir toplantıya düzenlenen İsrail saldırısından ağır yaralı olarak kurtulduğunu bildirmişti. Husilerin açıklaması, Gamari’nin bu saldırıda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü doğrulamış oldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gamari’nin ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Husilere karşı mücadelemiz devam ediyor ve edecektir. Bu tehditleri ortadan kaldırmakta kararlıyız,” ifadelerini kullandı.

İRAN BAĞLANTILI KİLİT BİR İSİM

Gamari, Husilerin askeri yapılanmasında en üst düzey isimlerden biri olarak görülüyordu. Uzun yıllar Abdulmelik el-Husi’nin sağ kolu olarak görev yapan komutan, hem Hizbullah hem de İran Devrim Muhafızları'ndan askeri eğitim almıştı.

2016 yılında uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümetinin Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiş, bu da onu grubun ikinci en etkili askeri figürü haline getirmişti.

Öldürülen Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari

Gamari, 2016 yılından itibaren, Husilerin Genelkurmay Başkanı olarak komşu ülkelere yönelik füze ve SİHA saldırılarının planlanmasından sorumlu tutuluyordu. Bu nedenle, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Kasım 2017’de Gamari’yi arananlar listesine eklemişti.

"BÜYÜK BİR KAYIP"

Yerel kaynaklara göre Gamari, Hacca vilayetinin Vuşıha ilçesindeki Daan köyünde doğdu. Husilerin ikinci ve üçüncü savaşlarında Abdulmelik el-Husi’nin yanında savaşarak hızla yükseldi. Daha önce Hacca’da denetçi, Hudeyde’de saha komutanı ve Sana’da güvenlik sorumlusu olarak görev yaptı.

Gamari’nin ölümü, Husiler için büyük bir askeri kayıp olarak değerlendiriliyor.

YENİ ASKERİ LİDER HAKKINDA BİLİNENLER

Eski Genelkurmay Başkanı Gamari’nin yerine gelen Tümgeneral Yusuf Hasan el-Medeni, 'Yemen’de barış ve istikrara tehdit oluşturduğu suçlamasıyla', Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listesine dahil edilmiş bir isim.

BMGK resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Husilerin önde gelen komutanlarından biri olan Medeni, 1977 yılında Yemen'in Hacca vilayetinin Muhatta ilçesinde dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında, Sada vilayetinde Husi din adamı Mecdeddin el-Muayyad’ın yanında eğitim alan Medeni, erken yaşlarda Hüseyin el-Husi’nin kurduğu 'el-Şebab el-Mü’min' tugaylarına katıldı.

Tümgeneral Yusuf Hasan el-Medeni

O tarihten itibaren, örgüt içinde hızla yükselen Medeni, 2002 yılında İran’a gönderilerek İran Devrim Muhafızları (IRGC) tarafından kapsamlı askerî eğitime tabi tutuldu.

Bir yıl sonra Yemen’e dönen Medeni, ülke içinde Husi güçlerinin eğitimini organize etti, aynı zamanda İran ve Suriye’deki Devrim Muhafızları kamplarına da savaşçı gönderilmesi işlemlerini organize etti.

2017 ve 2020 yıllarında, hakkında pek çok kez 'öldüğüne' yönelik iddialar çıkmasına karşın Medeni, bugün itibariyle uzun yıllardır bir parçası olduğu silahlı grubun, Abdülmelik Husi'den sonra en yetkili ismi haline geldi.