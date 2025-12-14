İki yıl sonra gelen iz: Kayıp kadının telefonu bulundu, arama yeniden başladı

Tazmanya polisi, iki yılı aşkın süredir kayıp olan Belçikalı Celine Cremer’e ait cep telefonunun bulunmasının ardından arama çalışmalarının yeniden yoğunlaştırıldığını duyurdu. Telefonun, Cremer’in kaybolduğu Philosopher Falls yakınlarındaki ormanlık alanda tespit edildiği bildirildi.

Cremer’in ailesi ve arkadaşları, bu hafta sonu bölgede özel bir arama çalışması organize etti. Polis de, bulunan telefonun ardından bu bağımsız arama faaliyetlerine resmen dahil olduğunu açıkladı.

Polis açıklamasına göre cep telefonu, cumartesi günü daha önce güvenlik güçleri tarafından taranmış bir alanda bulundu. Yapılan ilk incelemeler, cihazın Cremer’e ait olduğunu doğruladı. Telefon, şimdi detaylı adli incelemeye alınacak.

Tazmanya Polisi’nden Müfettiş Andrew Hanson, telefonun bulunmasının soruşturmada önemli bir gelişme olduğunu belirterek, elde edilen verilerin Cremer’in kayboluşuna dair mevcut varsayımları güçlendirdiğini söyledi.

Hanson, telefon verileri ve bulunduğu konumun, Cremer’in gün ışığı azalırken aracına daha hızlı ulaşmak amacıyla telefonundaki bir uygulamayı kullanarak Philosopher Falls yürüyüş parkurundan ayrıldığını düşündürdüğünü ifade etti.

“Celine’in telefonunu düşürdüğünü ve onsuz ilerlemeye devam ettiğini, bu sırada yoğun bitki örtüsü içinde yönünü kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyoruz” diyen Hanson, arazinin son derece sık ve karmaşık olduğuna dikkat çekti.

ARKADAŞLARI BELÇİKA'DAN GELDİ

Avustralya Yayın Kurumu ABC’nin aktardığına göre, Cremer’in dört arkadaşı Belçika’dan Tazmanya’ya gelerek yeniden başlatılan arama çalışmalarına katıldı. Cumartesi günü başlayan aramanın beş gün sürmesinin planlandığı bildirildi.

Celine Cremer en son 17 Haziran 2023’te görüldü. Arkadaşları, kendisinden haber alamamaları üzerine kaybolduğunu dokuz gün sonra polise bildirdi.

Polis, birkaç gün içinde Cremer’in aracını kaybolduğu bölgeye yakın bir noktada bulmuş, ancak yapılan kapsamlı aramalarda kendisine ait başka bir ize rastlanmamıştı.

Polis, Cremer’in kaybolmasının ardından bölgede etkili olan sert kış koşullarının, uzun süreli hayatta kalmaya elverişli olmadığını açıkladı. Buna rağmen ailesi ve yakınları, yıllar sonra bulunan telefonun yeni ipuçları sunabileceği umuduyla arama çalışmalarını sürdürme kararı aldı.