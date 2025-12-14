Somer Şef'in efsane reçetesi: MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi

MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde yarışmacılar, Somer Şef’e ait özel reçete “Ben Saksı Değilim” tarifini yapmak için tezgâh başına geçiyor. Peki, Somer Şef’in enfes tarifi neler içeriyor? İşte, MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi...

BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ

Malzemeler

Tart hamuru için malzemeler:

Un

Malt unu

Tereyağı

Yumurta

Soğuk su

Kırmızı toz gıda boyası

Sarı toz gıda boyası

Tart hamurunu pişirmek için:

Nohut

Toprak kek için malzemeler:

Malt unu

Un

Sıvıyağ

Süt

Yumurta

Hamur kabartma tozu

Mercanköşk

Tuz

Peynir kreması için malzemeler:

Rama kreması

Ekşi krema

Rokfor

Lime kabuğu rendesi

Beyaz ak biber

Duxell mantar için malzemeler:

Kestane mantarı

Kekik

Biberiye

Sarımsak

Tuz

Karabiber

Baby havuç için marinasyon:

Baby havuç

Zerdeçal

Üzüm pekmezi

Alıç sirkesi

Kök sebzeler

Baby kabak için marinasyon:

Baby kabak

Bal

Elma sirkesi

Pembe biber

Süsleme için:

Mikrofilizler

Hindiba için marinasyon:

Hindiba

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

Rezene için marinasyon:

Rezene filizi

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM YAPILIŞI

Başlangıç olarak, tart hamurunu hazırlamak için unu ve soğuk tereyağını iyice karıştırarak hamur kıvamına getirin.

Az miktarda malt unu ekleyin, ardından gıda boyalarını biraz yumurta ile çırpıp hamura renk katacak şekilde harmanlayın.

Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirdikten sonra, fırına verirken üzerine nohut koyarak pişirin.

Ardından, toprak görünümü verecek kek için tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbında pişirin.

Peynir kreması için kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra diğer malzemelerle birleştirip, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Duxell mantar için mantarları blenderda incecik doğrayarak başlayın ve suyunu çekene kadar pişirin.

Sonrasında diğer malzemelerle birlikte tavada pişirmeye devam ederek aromalı bir karışım hazırlayın.

Baby havuçları dik bir şekilde marinasyon malzemeleriyle iyice marine edin.

Baby turpları ise yaprakları dışarıda kalacak şekilde marine malzemesiyle karıştırarak lezzetlendirin.

Aynı işlemi hindiba için de uygulayarak, hindibaları aromatik bir şekilde marine edin.

Servis aşamasında tart hamurunun tabanına kekten biraz serpip toprak görünümünü elde edin.

Üzerine duxell mantarını ve peynir kremasını ekleyin.

Ardından marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirin ve kalan kekle hafifçe üzerini kapatın.

Mikrofilizler ve sebzelerle süsleyerek hem şık hem de lezzetli bir sunum elde edin.

Afiyet olsun!