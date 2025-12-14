Somer Şef'in efsane reçetesi: MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi

MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde yarışmacılar, Somer Şef’e ait özel reçete “Ben Saksı Değilim” tarifini yapmak için tezgâh başına geçiyor. Peki, Somer Şef’in enfes tarifi neler içeriyor? İşte, MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi...
BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ
Malzemeler
Tart hamuru için malzemeler:
Un
Malt unu
Tereyağı
Yumurta
Soğuk su
Kırmızı toz gıda boyası
Sarı toz gıda boyası
Tart hamurunu pişirmek için:
Nohut
Toprak kek için malzemeler:
Malt unu
Un
Sıvıyağ
Süt
Yumurta
Hamur kabartma tozu
Mercanköşk
Tuz
Peynir kreması için malzemeler:
Rama kreması
Ekşi krema
Rokfor
Lime kabuğu rendesi
Beyaz ak biber
Duxell mantar için malzemeler:
Kestane mantarı
Kekik
Biberiye
Sarımsak
Tuz
Karabiber
Baby havuç için marinasyon:
Baby havuç
Zerdeçal
Üzüm pekmezi
Alıç sirkesi
Kök sebzeler
Baby kabak için marinasyon:
Baby kabak
Bal
Elma sirkesi
Pembe biber
Süsleme için:
Mikrofilizler
Hindiba için marinasyon:
Hindiba
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
Rezene için marinasyon:
Rezene filizi
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
BEN SAKSI DEĞİLİM YAPILIŞI
Başlangıç olarak, tart hamurunu hazırlamak için unu ve soğuk tereyağını iyice karıştırarak hamur kıvamına getirin.
Az miktarda malt unu ekleyin, ardından gıda boyalarını biraz yumurta ile çırpıp hamura renk katacak şekilde harmanlayın.
Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirdikten sonra, fırına verirken üzerine nohut koyarak pişirin.
Ardından, toprak görünümü verecek kek için tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbında pişirin.
Peynir kreması için kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra diğer malzemelerle birleştirip, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Duxell mantar için mantarları blenderda incecik doğrayarak başlayın ve suyunu çekene kadar pişirin.
Sonrasında diğer malzemelerle birlikte tavada pişirmeye devam ederek aromalı bir karışım hazırlayın.
Baby havuçları dik bir şekilde marinasyon malzemeleriyle iyice marine edin.
Baby turpları ise yaprakları dışarıda kalacak şekilde marine malzemesiyle karıştırarak lezzetlendirin.
Aynı işlemi hindiba için de uygulayarak, hindibaları aromatik bir şekilde marine edin.
Servis aşamasında tart hamurunun tabanına kekten biraz serpip toprak görünümünü elde edin.
Üzerine duxell mantarını ve peynir kremasını ekleyin.
Ardından marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirin ve kalan kekle hafifçe üzerini kapatın.
Mikrofilizler ve sebzelerle süsleyerek hem şık hem de lezzetli bir sunum elde edin.
Afiyet olsun!