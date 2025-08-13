İmamoğlu Bloomberg'e konuştu: Adaylığım engellenirse başka bir adayı desteklemeye hazırım

Yaklaşık beş aydır hapiste bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayında tutuklanmasından bu yana yabancı basına verdiği ilk röportajda, muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak “tereddüt edecek vakit olmadığını” söyledi.

“Saf değilim. Resmen men edilirsem, demokratik muhalefet yine de birleşmelidir” diyen İmamoğlu, danışmanları aracılığıyla ilettiği yazılı yanıtında, “İlerlemek başka bir adayı gerektiriyorsa, o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu sürdürmelidir” ifadelerini kullandı.

Bloomberg’e göre bu açıklamalar, İmamoğlu’nun uzun bir hukuk mücadelesine hazırlandığını gösteriyor.

PRAGMATİZM DEĞİL MİYOPLUK

Röportajında, “Bazı demokratik hükümetler, insan hakları ve hukukun üstünlüğünden yüksek sesle bahsedenler bile, bizim gerçeğimizle karşılaştıklarında sessizliğe gömüldüler” diyen İmamoğlu, “Bu pragmatizm değil, miyopluktur ve tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 2019’da İstanbul’u AKP’nin elinden alarak, Erdoğan’a yirmi yılı aşkın süredeki ilk büyük seçim yenilgisini yaşatmıştı. O tarihten bu yana muhalefetin önde gelen figürlerinden biri haline gelen İmamoğlu, art arda açılan davaların hedefi oldu.

Kendisine yönelik tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu, tutukluluğunu “cumhurbaşkanlığına aday olmasını engellemeye yönelik bir girişim” olarak nitelendirdi ve sürecin siyasi olarak kurgulandığının altını çizdi. “Rejim bürokrasiyi silaha dönüştürmeyi seçti” diyen İmamoğlu, “Diploma meselesi, Kafkavari davalar dizisinin bir parçası” ifadesini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNE MESAJ

Sözlerine, “Partiyi hukuki müdahalelerle bölme veya sabote etme girişimleri olursa, panikle karşılık vermeyeceğiz” diyen İmamoğlu, “Kararlılıkla yanıt vereceğiz” ifadesini kullandı.

Bloomberg’e göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adı, 2028’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi durumunda, muhtemel ortak aday olarak geçiyor. Ancak Özel, daha önce böyle bir niyeti olmadığını söylemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olarak gösteriliyor. Her iki isim de İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana kamuoyunda onunla dayanışma mesajları verdi.

İmamoğlu, sözlerini noktalarken dünya liderlerine, “Eğer küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, o zaman demokrasinin gözlerinizin önünde yıkılmasına seyirci kalmamalısınız” dedi.