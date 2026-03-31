IMF’den uyarı: Savaş fiyatları artırıyor, büyümeyi yavaşlatıyor

IMF ekonomistleri, “Orta Doğu’daki Savaş Enerji, Ticaret ve Finansı Nasıl Etkiliyor” başlıklı blog yazısında, savaşın farklı senaryolar altında bile benzer sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Açıklamada, “Çatışma farklı şekillerde gelişebilir ancak tüm yollar daha yüksek fiyatlara ve daha düşük büyümeye çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki seçici kısıtlamaları nedeniyle enerji maliyetlerinin hızla arttığına dikkat çekildi. Orta Doğu’daki üreticilerden günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün küresel piyasaya ulaşamadığı belirtildi.

IMF, özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ve Avrupa ülkelerinin yüksek maliyetlerden en fazla etkilenen bölgeler olduğunu vurguladı.

Ayrıca Afrika ve Asya’daki bazı ülkelerin, artan fiyatlara rağmen petrol tedarik etmekte zorlandığı ifade edildi.

Raporda, artan enerji maliyetlerinin gıda ve gübre fiyatlarını da yukarı çektiği belirtildi. Düşük gelirli ülkelerin gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

IMF, üye ülkelere politika danışmanlığı ve finansal destek sağlamaya devam ettiğini açıkladı. Kurumun daha kapsamlı değerlendirmesini nisan ortasında Washington’da yapılacak IMF-Dünya Bankası toplantılarında paylaşacağı bildirildi.