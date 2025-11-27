'İmran Han öldü' iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Yetkililer, Han’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu belirterek ölüm ya da başka bir yere nakledildiği yönündeki söylentileri 'asılsız' olarak nitelendirdi. Geo News’e konuşan cezaevi yetkilileri, Han’ın 'tam kapsamlı sağlık hizmeti' aldığını öne sürdü.

Cezaevinde yönetiminden yapılan açıklamada, “Başka bir yere nakledildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sağlığı yerinde” ifadelerine yer verildi.

İki yılı aşkın süredir yolsuzluk ve terör suçlamalarını içeren çok sayıda dava nedeniyle cezaevinde tutulan eski liderin ailesi ve destekçileri, Han'ın insanlık dışı koşullarda tek kişilik bir hücrede tutulduğunu öne sürüyor.

CEZAEVİ ÖNÜNDE PROTESTO DALGASI

Han’ın kız kardeşleri Noreen, Aleema ve Uzma, mahkeme kararlarına rağmen ağabeyleriyle görüştürülmediklerini savunarak protestoların başını çekiyor. İslamabad Yüksek Mahkemesi, aileye haftada iki kez ziyaret izni tanımıştı.

Çarşamba günü cezaevi kontrol noktasında oturma eylemi başlatan Han destekçileri kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve protesto yer yer şiddet olaylarına dönüştü.

Bazı grupların cezaevi kapılarını zorlamaya çalıştığı iddia edildi. Olaylar, cezaevi yetkilileri ve polisin Aleema Han’a görüşme sözü vermesi üzerine son buldu. Aleema Han’ın bugün ve önümüzdeki salı günü yeniden İmran Han ile görüşmesinin planlandığı bildirildi.

Bu protestolar, Han’ın kız kardeşlerinin geçen hafta düzenledikleri ve gözaltına alınarak kötü muamele gördüklerini iddia ettikleri oturma eyleminin devamı niteliğinde.

'BEŞ YILDIZLI OTEL MENÜSÜ' POLEMİĞİ

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Han’ın cezaevi koşullarının iddia edildiği gibi kötü olmadığını savundu. Asif, Han’ın cezaevinde televizyon, spor ekipmanları, çift kişilik yatak ve kadife yatak dahil pek çok imkâna sahip olduğunu ileri sürdü.

“Yediği yemeklerin menüsüne bakın. Beş yıldızlı otelde bile böyle yemek yok” diyen Asif, kendi geçmiş cezaevi tecrübelerini hatırlatarak Han’ın sahip olduğu konforu şu sözlerle eleştirdi: