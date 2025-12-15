İngiliz basını, Esad’ın Rusya’daki 'gizli' hayatını yazdı

İngiliz basını The Guardian’a konuşan aileye yakın bir kaynağa göre Beşar Esad, Rusya’da Rusça öğreniyor ve doktorluk bilgilerini tazeliyor. Kaynak, Esad’ın savaş öncesinde de Şam’da zaman zaman göz hekimliği yaptığını hatırlatarak, Moskova elitine hizmet vermeyi hedeflediğini öne sürdü.

Rejimin devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra Esad ailesi, Moskova’nın en seçkin ve kapalı yerleşimlerinden biri olan Rublyovka’da yaşıyor. Aynı bölgede, 2014’te Ukrayna’dan kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in de bulunduğu belirtiliyor.

Batı’nın 2011’de uygulamaya koyduğu yaptırımların ardından Esad ailesinin, mal varlığının büyük bölümünü Rusya’ya transfer ettiği ifade ediliyor. Bu sayede servetin, Batı’nın erişimi dışında kaldığı belirtiliyor.

Kremlin’e yakın bir kaynak, Esad’ın Vladimir Putin ve Rus siyasi elitleriyle temasının olmadığını aktardı. Kaynak, Putin’in iktidarını kaybeden liderlere mesafeli yaklaştığını ve Esad’ın artık etkili bir figür olarak görülmediğini söyledi.

Guardian’a göre Rus yetkililer, Esad’ın eski rejim kadrolarıyla temas kurmasını engelledi. Esad’ın yalnızca eski başkanlık çevresinden birkaç isimle sınırlı iletişim kurabildiği ifade edildi.

ŞAM'DAN AYRILIŞ

Esad’ın, 8 Aralık 2024’te, muhalif güçlerin Şam’a yaklaşmasıyla birlikte oğullarıyla birlikte ülkeden ayrıldığı aktarıldı. Kaçıştan ne ailesinin geniş çevresinin ne de yakın müttefiklerinin haberdar edildiği belirtildi.

Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’a günlerce yanıt vermediği, Mahir’in ise başkentte kalanların kaçmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Esad ailesine mensup bazı kişilerin Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne ulaştıkları ancak dil bilmedikleri için askerlerle iletişim kuramadıkları, sekiz kişinin araçlarında uyumak zorunda kaldığı aktarıldı. Daha sonra üst düzey bir Rus yetkilinin devreye girmesiyle aile üyeleri Umman’a geçti.

Kaçışın ardından ailenin önceliği, lösemi teşhisi konulan Esma Esad’ın tedavisi oldu. Guardian’a göre Esma Esad, Moskova’da tedavi gördü ve sağlık durumu zamanla stabil hale geldi.

Beşar Esad’ın, RT ve bazı yabancı medya kuruluşlarına konuşmak istediği ancak Kremlin’in kamuoyuna çıkmasına izin vermediği aktarıldı. Rusya’nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutraşev, Esad’ın Rusya’da güvende olduğunu ancak siyasi ve medya faaliyetlerine izin verilmediğini söyledi.

ÇOCUKLARIN YENİ HAYATI

Esad’ın çocuklarının, Moskova elit çevrelerine uyum sağlamaya çalıştığı ancak hâlâ travma etkisi altında oldukları ifade edildi. Ailenin kamuoyuna yansıyan tek görünümü, Zeynep Esad’ın MGIMO Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreni oldu.

Guardian’ın incelediği uçuş kayıtlarına göre Esad ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne sık sık seyahat ediyor. Ailenin Moskova’dan BAE’ye taşınmak istediği ancak kalıcı olarak kabul edilmedikleri belirtildi.

Muhaliflerin Esad’a ait mülklerde bulduğu kişisel fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla, Esad’ın yıllarca koruduğu “ulaşılmaz lider” imajının ilk kez ciddi şekilde sarsıldığı ifade edildi.