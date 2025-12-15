Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bu kritik açıklamanın ardından yatırımcıların odağı yeniden bankaların güncellediği mevduat faizlerine yöneldi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesi sonrasında bankalar, vadeli mevduat oranlarında aşağı yönlü güncellemelere başladı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK S ÜRÜYOR TCMB’nin faiz indirimi kararı sonrası mevduat faizlerinde gözlemlenen geri çekilme, özellikle kısa vadeli yatırım tercihleri üzerinde belirgin etkiler yarattı. Bankaların faiz stratejilerinin, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlarla şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların getirilere ilişkin daha temkinli bir görünüm benimsediği dikkat çekiyor.

200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ HESAPLAMA Yatırımcılar için 15 Aralık 2025 itibarıyla 200 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların yeni oranlarına göre yeniden hesaplandı.

Peki, faiz indirimi sonrası 200 bin TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu?

200 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI Aşağıda bankaların güncel faiz oranlarına göre 200 bin TL için sunduğu tahmini getiri tablosu yer almaktadır:

HALKBANK Faiz Oranı: Y üzde 34

Net Kazanç: 4 bin 918 TL

Vade Sonu: 204 bin 918 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Y üzde 35

Net Kazanç: 5 bin 63 TL

Vade Sonu: 205 bin 63 TL

GET İRFİNANS Faiz Oranı: Y üzde 39

Net Kazanç: 4 bin 795 TL

Vade Sonu: 204 bin 795 TL

ENPARA.COM Faiz Oran ı: Y üzde 39

Net Kazanç: 5 bin 642 TL

Vade Sonu: 205 bin 642 TL

Z İRAAT BANKASI Faiz Oranı: Y üzde 39

Net Kazanç: 5 bin 642 TL

Vade Sonu: 205 bin 642 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Y üzde 39

Net Kazanç: 5 bin 642 TL

Vade Sonu: 205 bin 642 TL

QNB F İNANSBANK Faiz Oranı: Y üzde 40,5

Net Kazanç: 5 bin 419 TL

Vade Sonu: 205 bin 419 TL

GARANT İ BBVA Faiz Oranı: Y üzde 40,5

Net Kazanç: 5 bin 859 TL

Vade Sonu: 205 bin 859 TL

HAYAT F İNANS Faiz Oranı: Y üzde 40,89

Net Kazanç: 5 bin 915 TL

Vade Sonu: 205 bin 915 TL

AKBANK Faiz Oran ı: Y üzde 41

Net Kazanç: 5 bin 931 TL

Vade Sonu: 205 bin 931 TL

DEN İZBANK Faiz Oranı: Y üzde 41

Net Kazanç: 5 bin 931 TL

Vade Sonu: 205 bin 931 TL

VAKIFBANK Faiz Oran ı: Y üzde 43

Net Kazanç: 6 bin 220 TL

Vade Sonu: 206 bin 220 TL