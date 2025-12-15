Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Paylaş

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

15.12.2025 11:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesi, bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarını doğrudan etkiledi. Kararın ardından bankalar faiz oranlarında güncellemeye giderken, birikimini vadeli hesaplarda değerlendiren yatırımcılar için 32 günlük net kazanç tabloları sil baştan hesaplandı. Piyasada oluşan yeni dengelerle birlikte 200 bin TL'lik birikimin aylık getirisi merak konusu oldu. Peki 200 bin TL'nin 32 günlük net kazancı ne kadar oldu? Güncel oranlara göre en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte banka banka tam liste...

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bu kritik açıklamanın ardından yatırımcıların odağı yeniden bankaların güncellediği mevduat faizlerine yöneldi.

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesi sonrasında bankalar, vadeli mevduat oranlarında aşağı yönlü güncellemelere başladı.

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

TCMB’nin faiz indirimi kararı sonrası mevduat faizlerinde gözlemlenen geri çekilme, özellikle kısa vadeli yatırım tercihleri üzerinde belirgin etkiler yarattı. Bankaların faiz stratejilerinin, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlarla şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların getirilere ilişkin daha temkinli bir görünüm benimsediği dikkat çekiyor.

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ HESAPLAMA

Yatırımcılar için 15 Aralık 2025 itibarıyla 200 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların yeni oranlarına göre yeniden hesaplandı.

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Peki, faiz indirimi sonrası 200 bin TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

200 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Aşağıda bankaların güncel faiz oranlarına göre 200 bin TL için sunduğu tahmini getiri tablosu yer almaktadır:

Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 4 bin 918 TL
  • Vade Sonu: 204 bin 918 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 5 bin 63 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 63 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 4 bin 795 TL
  • Vade Sonu: 204 bin 795 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 5 bin 642 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 642 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 5 bin 642 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 642 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 5 bin 642 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 642 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 5 bin 419 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 419 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 5 bin 859 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 859 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,89
  • Net Kazanç: 5 bin 915 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 915 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 5 bin 931 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 931 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 5 bin 931 TL
  • Vade Sonu: 205 bin 931 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 6 bin 220 TL
  • Vade Sonu: 206 bin 220 TL
Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat