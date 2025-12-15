Mevduat faizlerinde büyük değişiklik: 200 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bu kritik açıklamanın ardından yatırımcıların odağı yeniden bankaların güncellediği mevduat faizlerine yöneldi.
FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT HESAPLARINDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesi sonrasında bankalar, vadeli mevduat oranlarında aşağı yönlü güncellemelere başladı.
MEVDUATTA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
TCMB’nin faiz indirimi kararı sonrası mevduat faizlerinde gözlemlenen geri çekilme, özellikle kısa vadeli yatırım tercihleri üzerinde belirgin etkiler yarattı. Bankaların faiz stratejilerinin, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın atacağı yeni adımlarla şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların getirilere ilişkin daha temkinli bir görünüm benimsediği dikkat çekiyor.
200 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ HESAPLAMA
Yatırımcılar için 15 Aralık 2025 itibarıyla 200 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların yeni oranlarına göre yeniden hesaplandı.
Peki, faiz indirimi sonrası 200 bin TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu?
200 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Aşağıda bankaların güncel faiz oranlarına göre 200 bin TL için sunduğu tahmini getiri tablosu yer almaktadır:
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 4 bin 918 TL
- Vade Sonu: 204 bin 918 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 5 bin 63 TL
- Vade Sonu: 205 bin 63 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 4 bin 795 TL
- Vade Sonu: 204 bin 795 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 5 bin 642 TL
- Vade Sonu: 205 bin 642 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 5 bin 642 TL
- Vade Sonu: 205 bin 642 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 5 bin 642 TL
- Vade Sonu: 205 bin 642 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 5 bin 419 TL
- Vade Sonu: 205 bin 419 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 5 bin 859 TL
- Vade Sonu: 205 bin 859 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40,89
- Net Kazanç: 5 bin 915 TL
- Vade Sonu: 205 bin 915 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 5 bin 931 TL
- Vade Sonu: 205 bin 931 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 5 bin 931 TL
- Vade Sonu: 205 bin 931 TL
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 6 bin 220 TL
- Vade Sonu: 206 bin 220 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.