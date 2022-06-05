İngiliz Guardian gazetesi, Turkey’den Türkiye’ye geçişi yazdı

05 Haziran 2022 Pazar, 17:43

Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi’nde “Turkey” yerine ilk kez “Türkiye” kullanılırken, İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin isim değişikliğini analiz etti.

Sözcü'nün haberine göre, The Guardian, Erdoğan’ın “Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir” sözlerine yer verirken, Türkiye’nin neden böyle bir hamlede bulunduğunu değerlendirdi.

ANKARA'DA SORUN OLDU

Gazete, Erdoğan’ın Batılılaşmış ve İngilizce olan bir isimden kurtulmak istediğini öne sürerken, özellikle Turkey kelimesinin İngilizcede ‘hindi’ anlamına geldiğine vurgu yaptı.

Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi olarak 1923 yılında kurulduğunu ve resmi adının Turkey olduğunu yazarken, hindi kelimesinin Şükran Günü yemeklerinin ve Hristiyanların Noelini çağrıştırması Ankara yönetiminde tepki çektiğini öne sürdü. Turkey’in ABD’de argo kullanımda ‘aptal’ anlamına geldiği de hatırlatıldı.