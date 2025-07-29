İngiliz kadın asker, altı askeri taciz ettiği için ordudan atıldı

Lance Corporal Caitlyn Hawkins, Londra’daki bir barda alkol aldıktan sonra birlikte dışarı çıktığı üç erkek meslektaşına cinsel saldırıda bulundu.

Bulford Askeri Mahkemesi’nde ifade veren askerlerden biri, Hawkins’in kendisine yaklaşarak öpmeye çalıştığını, ardından da yaklaşık iki saniye boyunca cinsel organını sıktığını anlattı.

Aynı yürüyüş sırasında başka bir erkek askerin de genital bölgesine izinsiz dokunan Hawkins, üçüncü bir meslektaşının kalçasına da elini attı. Tacize uğrayan askerlerin ifadelerinde, olayın şok edici ve rahatsız edici olduğu belirtildi.

Taciz yalnızca erkeklerle sınırlı kalmadı. 2024 yılının Haziran ayında bir barda yaşanan başka bir olayda, Hawkins bu kez iki kadın meslektaşını hedef aldı.

Barda sarılarak karşıladığı kadın askerin kalçasını okşayan ve ensesinden öpen Hawkins, “Sevgilin seni öpsem kızar mı?” diye sordu.

Kadının, “Yeter artık” tepkisi üzerine lavaboya giden Hawkins, aynı gece başka bir pubda aynı kişiye yeniden fiziksel temasta bulundu. Bu kez kadının kalçasını sıktı ve kıyafet üzerinden genital bölgesine dokundu.

TUVALETTE TACİZ

Aynı gece başka bir kadın askere de yönelen Hawkins, onun sütyenini açmaya çalıştı ve göğüslerini ellemeden önce, tuvalette şu sözleri sarf etti:

“Düz cinsel yönelimli olman sinir bozucu. Bu kadar çekiciyken denemek istemez misin?”

Kadının reddetmesi üzerine uzaklaşan Hawkins’in, aynı kişiyi daha sonra öpmeye çalıştığı da mahkeme kayıtlarına geçti.

Altıncı bir mağdur ise, 2023 yılının Haziran ve Ekim ayları arasında dört kez tacize uğradığını belirtti. Bu mağdur, bir seferinde Hawkins’in doğrudan pantolonunun içine elini sokarak “ten teması” kurduğunu söyledi.

“YIRTICI VE AŞAĞILAYICI DAVRANDIN”

Hawkins, toplam dokuz suçlamayı (dört cinsel saldırı ve iki ahlaka aykırı davranış dahil) kabul etti. Mahkeme, suçları nedeniyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası, 240 saat kamu hizmeti ve 35 gün rehabilitasyon programı cezası verdi. Ayrıca Hawkins, ordudan ihraç edildi.

Karar duruşmasında konuşan Yargıç Atwill, mağdurların Hawkins’in “yırtıcı ve aşağılayıcı davranışlarından ötürü güçsüzleştiklerini hissettiklerini” belirterek, sanığın ordu disiplinine ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Sanığın avukatı Chris Cannon ise Hawkins’in daha önce hiçbir sabıkası olmadığını, hakkında olumlu karakter referansları bulunduğunu ve “model bir asker” olarak tanındığını ifade etti.

Hawkins mahkeme önünde özür dileyerek, “derin pişmanlık duyduğunu” söyledi.