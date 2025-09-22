İngiliz kadının Türkiye’de diş tedavisi kabusa döndü

İngiltere’nin Telford kentinde yaşayan 41 yaşındaki DJ ve yapımcı Leanne Abeyance, Türkiye’de yaptırdığı diş implantı sonrası hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

BBC'nin aktardığına göre Abeyance, yüzünün enfekte olduğunu, sürekli acı çektiğini ve burun kemiğinin çöktüğü için nefes alamadığını söyledi.

Geçen yıl Nisan ayında Antalya’da dört implant yaptıran Abeyance, kendisine sinüs kaldırma ve kemik grefti işlemi uygulanacağını son anda öğrendi.

Abeyance, “Yerel anestezi altındaydım ama her şeyi hissettim. Çekiçle yüzümün parçalandığını hissettim. Yüzüm siyah ve mordu” dedi.

İMPLANTLAR BURNUNU DELDİ

İngiltere’ye döndükten sonra şikayetleri artan Abeyance, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) müdahale etmediğini, özel bir klinikte çekilen röntgenlerde implantların burnunu deldiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Ancak enfeksiyon nedeniyle implantlar çıkarılamadı.

Abeyance, 18 aydır sürekli antibiyotik ve ilaçlarla yaşadığını, “İmplantlar yüzümü tutuyor ama hepsi enfekte” sözleriyle yaşadığı durumu özetledi.

Abeyance, pek çok kişinin sosyal medyadaki yönlendirmelerle yurt dışına gittiğini, bunun büyük risk taşıdığını söyledi:

“Başıma gelenleri gösteriyorum ki başkaları aynı hatayı yapmasın.”

İngiltere Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ay TikTok fenomenleriyle işbirliği yaparak yurtdışında yapılan estetik ve diş tedavilerine karşı uyarı kampanyası başlatmıştı.