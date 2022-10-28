İngiliz kütüphanesinde zehirli kitap bulundu

28 Ekim 2022 Cuma, 18:24

İngiltere'nin Leeds kentindeki bir kütüphanede arsenikle kaplı bir kitap kütüphaneciler tarafından keşfedildi.



Ölümcül zehirle kaplı Benim Kendi Bahçem: Genç Bahçıvanın Yıllığı kitabı 1855 yılında basıldı ancak renginideki canlılığı arsenil içeren bir boya sebebiyle hiç kaybetmedi.



BBC'nin haberine göre, kıdemli kütüphaneci Rhian Isaac, zehirle kaplı kitabı, kütüphanenin koleksiyonunu veri tabanıyla karşılaştırırken keşfetti. Isaac, kitabın zehir oranını belirlemek için testler yapılacağını söyledi.





ABD'de bulunan Uluslararası Koruma Enstitüsü, başlatılan Zehirli Kitap Projesi, arsenik gibi tehlikeli bileşikler ve ağır metaller kullanılarak üretilen tarihi kitapların farklı baskılarını tespit etmeyi amaçlıyor.



Kütüphaneci Isaac, "Bu proje, dünyanın dört bir yanındaki kütüphanecilerin birlikte çalışarak bu kitapların nasıl ve ne zaman üretildiğini anlamalarının yanı sıra bu kitapları takip etmek ve güvenli bir şekilde saklanmalarını ve bakımlarını sağlamak için ne gibi adımlar atabileceğimizi anlamalarına yardımcı olması açısından gerçekten çok önemli" dedi.



Isaac, "Şaşırtıcı bir şekilde, ağır metaller bir zamanlar kitapların üretiminde estetik açıdan çok hoş bir yeşil tonu elde etmenin bir yolu olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyordu. O dönemde insanlar arsenik gibi maddelerin zararlı olduğunun farkında olsalar da, muhtemelen zehre maruz kalacaklarını anlamıyorlardı" diye ekledi.



Yeni yetişen genç bahçıvanlar için ipuçları içeren kitaptaki bir yazı, kitabın 1855 yılında babası William tarafından Caroline Gott'a hediye edildiğini gösteriyor.



Caroline Gott ve babası William Gott, Leeds kentinde yaşamış olan yün tüccarı Benjamin Gott'un soyundan geliyor.



Isaac, "Bu kitap bir zamanlar Gott ailesine aitti. Yani Leeds tarihinin bir parçası olduğu, dikkatli kullanılması, uzun yıllar koleksiyonumuzun bir parçası olması için iyi saklanması gerekiyor" dedi.

