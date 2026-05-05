İngiltere’de alarm: Tahvil getirileri 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere’nin 30 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 5,76’ya yükselerek 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış, ülkenin uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin keskin biçimde yükseldiğine işaret etti.

The Guardian’ın aktardığına göre; Ortadoğu’da İran ile yaşanan gerilim ve Donald Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kırmak için savaş gemileri göndermesi, petrol fiyatlarını yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılamaması, enerji maliyetlerini artırarak enflasyonu körükledi ve küresel büyümeye yönelik riskleri büyüttü. Bu durum, hükümetlerin daha fazla borçlanma ihtiyacını da beraberinde getirebilir.

SİYASİ BELİRSİZLİK ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Piyasalardaki dalgalanmada yalnızca küresel gelişmeler değil, iç siyasi riskler de etkili oldu. Londra finans çevrelerinde, Başbakan Keir Starmer’ın yerel seçimler sonrası görevde kalıp kalamayacağına ilişkin tartışmaların arttığı belirtiliyor.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın kısa süre içinde ulusal siyasete dönebileceği yönündeki iddialar da bu belirsizliği derinleştiriyor.

KRİTİK EŞİK!

The Guardian, siyasi krizin derinleşmesi halinde tahvil faizlerinin daha da yükselebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre, tahvil faizlerinin yüzde 5’in üzerine çıkması, en son 2008 küresel kriz döneminde görülmüştü. Ancak mevcut tabloda ekonomik büyümenin o döneme kıyasla çok daha zayıf olmasının riskleri artırdığı vurgulandı.