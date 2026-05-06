İngiltere’de dehşet: Eski eşinin kapısının önünde intihar saldırısı düzenledi

İngiltere’nin Bristol kentinde bir adamın eski eşinin evini el bombasıyla havaya uçurması ülkede gündem oldu. Pazar sabahı meydana gelen olayda saldırgan ile eski eşi yaşamını yitirirken, polis ekipleri ve çevrede bulunan siviller patlamadan saniyelerle kurtuldu.

KAPIDA PATLATTI!

Olayın, başkent Londra’nın yaklaşık 170 kilometre batısındaki Bristol kentinde bulunan Sternercourt Caddesi’nde yaşandığı bildirildi. İngiliz polisi, bir erkeğin eski eşinin yaşadığı eve el bombasıyla saldırı düzenlediği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Patlamanın evin giriş kapısında meydana gelmesi, saldırganın eve girmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca bombayı kapının önünde infilak ettirdiği ihtimalini gündeme getirdi.

İngiliz gazetesi The Sun’ın aktardığına göre, olay anında polis ekipleri patlama noktasına yalnızca birkaç adım uzaklıktaydı.

“EL BOMBASIYLA GELDİ”

Mahalle sakinleri, hayatını kaybeden kadının kısa süre önce eski partnerinden kaçmak için bu eve taşındığını söyledi.

Bölgede yaşayan 58 yaşındaki Wayne Smith, “Eve el bombasıyla geldi ve bombayı kapının önünde patlattı. İkisi de olay yerinde öldü” dedi.

Kimliği açıklanmayan kadının yerel bir güzellik salonunda çalıştığı tahmin ediliyor.

70'TEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Polis yetkilileri, olayın 'şüpheli patlama' olarak soruşturulduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine bilgi verildiği ve özel eğitimli ekiplerin ailelere destek sağladığı belirtildi.

Patlamanın ardından bomba imha ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı. Olası patlamamış mühimmat riskine karşı 70’ten fazla kişi tahliye edilerek yakındaki bir toplum merkezine götürüldü.

Yetkililer, yapılan incelemelerin ardından mahallenin yeniden güvenli ilan edildiğini duyurdu.

SABAH ERKEN SAATLERDE...

İngiliz polisi, olayla bağlantılı başka bir şüpheli aranmadığını ve saldırının şu aşamada 'terör eylemi' olarak değerlendirilmediğini açıkladı.

Bir görgü tanığı, pazar sabahı saat 06.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyduğunu ve dışarı çıktığında silahlı polislerin kendisini tekrar eve girmesi konusunda uyardığını söyledi.

Bir başka mahalle sakini ise yaşlı komşularının tahliyesine yardım ettiklerini belirterek, “Bize ikinci bir duyuruya kadar Harvester’s isimli pubda beklememiz söylendi” dedi.