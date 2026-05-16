İngiltere’de imam skandalı: 'Cin çıkarma' bahanesiyle yıllarca istismar etti

İngiltere’de eski imam Abdul Halim Khan, kendisini “cin tarafından ele geçirilmiş” gibi göstererek yıllarca kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

54 yaşındaki Khan’ın, mağdurlarını “kara büyü” tehdidiyle korkuttuğu ve şikâyet etmeleri halinde ailelerine zarar geleceğine inandırdığı belirtildi.

Doğu Londra’daki bir camide imamlık yaptığı belirtilen Khan’ın, toplum içinde sahip olduğu güvenilir dini lider kimliğini kullanarak mağdurlarına ulaştığı aktarıldı.

Savcılığa göre Khan, mağdurlarıyla izole bölgelerde ve evlerde buluşmalar ayarladı. Kendini “cin kılığına girmiş” ya da “cin tarafından ele geçirilmiş” biri gibi göstererek cinsel saldırılarda bulundu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA MAĞDUR OLDU

Mahkemede ortaya konulan delillere göre Khan, 2004-2015 yılları arasında yaşları 12’ye kadar düşen kız çocukları dahil yedi kadın ve çocuğa yönelik suçlardan hüküm giydi.

Khan’ın tecavüz, cinsel saldırı ve çocuklara yönelik cinsel suçlar dahil toplam 21 suçtan mahkûm edildiği açıklandı.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden Melissa Garner, Khan’ın mağdurların dini inançlarını kullanarak korku yarattığını söyledi.

Garner, “Kadınları ve kız çocuklarını yıllarca manipüle etti. Ailelerinin zarar göreceğine inandırarak onları susturdu” ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde ilk şikâyetlerin ardından başka mağdurların da ortaya çıktığı belirtildi.

20 YIL BOYUNCA TAHLİYE YOK

Khan, Londra’daki Snaresbrook Crown Court’ta görülen davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, en az 20 yıl cezaevinde kalmasına hükmetti.

Soruşturmayı yürüten polis yetkilileri ise mağdurların dava sürecinde “büyük cesaret” gösterdiğini vurguladı.