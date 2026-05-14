Küba ile dayanışma sergisi kapılarını açtı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Görsel Sanatlar İnisiyatifi ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) tarafından düzenlenen, onlarca sanatçının eserleriyle katkı sunduğu Küba ile dayanışma sergisi, Ankara’nın ardından İzmir’de açıldı. İzmir Mimarlık Merkezi’nde 24 Mayıs’a kadar gezilebilecek serginin açılışına sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Küba Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasının dayanışması da büyütüldü. Sergide yer alan eserlerden elde edilecek gelir, Küba ile dayanışma kampanyasına aktarılacak.

PALACİOS: BİZ BARIŞ İSTİYORUZ

Açılışta konuşan Küba’nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Küba’yla olan dayanışmaya katkı sunan, gönülleriyle ve eserleriyle bu sergide yer alan sanatçı dostlara teşekkür ederken, tüm sanatçılara ve dayanışma içinde olan Türkiye halkına Küba halkı adına sımsıkı sarıldığını ve kucakladığını ifade etti. Palacios, Küba’ya yönelik ABD yaptırımlarının uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, bu politikaların ülke üzerinde ciddi ekonomik ve sosyal etkiler yarattığını ifade etti. Barışın öncelikli hedef olduğunu vurgulamakla birlikte, olası bir saldırı durumunda Küba’nın direniş göstereceğini de söyledi. Palacios, “Biz barış istiyoruz ama ülkemize saldırmaya karar verirlerse, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Teslim olmak kelimesi Küba topraklarında asla telaffuz edilmeyecektir. Biz savaş istemiyoruz. Çünkü bir savaş, Küba halkının hayatına büyük bir bedel ödetir; aynı şekilde ABD halkının da ağır kayıplar vermesine neden olur. Ölen ABD’liler de çoğu zaman bu savaşı provoke edenlerin çocukları olmayacaktır; çünkü onlar genellikle kendi çocuklarını savaşlara göndermezler” dedi. “Kim ki Küba'yı ele geçirmeye çalışır, hak ettiği ölümü bulmazsa eğer bulacağı tek şey Küba'lıların kanının karıştığı toprağının tozu olacaktır. Ve yine ulusal kahramanımız bir sözü tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Bugün Küba için ayağa kalkan bütün çağlar için bütün insanlık için ayağa kalkmış demektir" diyerek sözlerini bitiren Palacios, bu sergiye katkı koyan tüm sanatçılara ve destek veren halka teşekkür etti.

OKUYAN: KÜBA YENİLİRSE BİZ DE YENİLECEĞİZ

THTM Kurucu Üyesi Zuhal Okuyan, THTM’nin Küba ile dayanışmasının önemini vurgulayarak, “Küba’yla dayanışmayı çok önemsiyoruz. Sadece Kübalıları sevdiğimiz için değil; Küba yenilirse biz de yenileceğiz. Bizim için mesele bu kadar önemli. Ama buna izin vermeyeceğiz. Küba yenilmeyecek, biz de yenilmeyeceğiz” diye konuştu. Okuyan, anti-emperyalist mücadelenin ve savaşların sürdüğü bu dönemde bölgedeki en önemli direniş noktalarından birinin Küba olduğunu belirterek, sergiye destek veren sanatçıların ve dostlarının katkısının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Türkiye Halk Temsilcileri meclisi (THTM) olarak böyle bir çalışmanın örgütleyicisi olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Okuyan, bu dayanışmayı büyüteceklerini ifade etti.

ÖZKAN: İNSANLIĞA DA KÜBA’YA DA YARAŞIR BİR ÇALIŞMA OLDU

Okuyan’ın ardından José Martí Küba Dostluk Derneği adına Dernek Başkanı Nahide Özkan söz aldı. Özkan, kısa süre içinde çok sayıda kişinin sergiye katkı sunduğunu belirterek, ortaya çıkan çalışmanın yalnızca bir sergi değil, kolektif bir dayanışma ürünü olduğunu ifade etti. Özkan, üretimin zamanın ruhunu ve Küba’nın dayanışmacı karakterini yansıttığını söyledi. “Bu sergi bir seçkinin ürünü değil. Küba’yla kurulan dayanışmanın ve o ruhun bir sonucu olarak ortaya çıktı. İnsanlığa da Küba’ya da yaraşır bir çalışma oldu” diyen Özkan, serginin bu yönüyle ayrı bir değer taşıdığını belirtti. Küba ile kurulan dayanışma ve yol arkadaşlığının bu etkinlikle birlikte daha da güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Özkan, dayanışma sergisinin yalnızca bir kampanya faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Serginin, “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasının bir parçası olmanın ötesinde, güncel dönemin ruhunu yansıtan kolektif bir üretim olduğuna dikkat çekti. Özkan konuşmasında Fidel Castro’nun “Devrim bir kez yapılıp geride bırakılan değil, hayat boyu süren bir süreçtir” sözlerine atıf yapılarak, tarihsel süreçlerde halkların sorumluluk alma ve harekete geçme anlarının belirleyici olduğu vurguladı. Bugün de benzer bir tarihsel eşikten geçildiği ifade etti. Serginin Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin çağrısıyla şekillendiğini, kısa sürede çok sayıda sanatçının katkısıyla güçlü bir dayanışma zemini oluştuğunu aktaran Özkan, farklı disiplinlerden sanatçıların katkılarıyla ortaya çıkan çalışmanın hem Küba’nın kültürel ruhuna hem de dayanışma geleneğine uygun bir bütünlük taşıdığı belirtti. Özkan konuşmasını, Küba halkıyla kurulan dayanışmanın yalnızca bu etkinlikle sınırlı olmadığı, önümüzdeki süreçte de büyütülerek sürdürüleceği vurgusuyla sona erdirdi.

AKALIN: İNSAN ONURUNUN ETRAFINDA BULUŞUYORUZ

THTM Görsel Sanatlar İnisiyatifi Yürütme Kurulu ve Sergi Seçici Kurulu Üyesi Hande Akalın, Küba ile dayanışma sergisi açılışında yaptığı konuşmada sanatın toplumsal mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Akalın, sanatçıların yalnızca bir sergi açılışında bir araya gelmiş gibi görünmediğini belirterek, “Aslında vicdanın, dayanışmanın ve insan onurunun etrafında buluşuyoruz” dedi. Sergide yer alan eserlerin yalnızca estetik bir üretim olmadığını ifade eden Akalın, “Eserler aynı zamanda bir dayanışma çağrısı niteliği taşıyor. Eserlerini bağışlayarak bu serginin gerçekleşmesine katkı sunan sanatçılar, sanatın halkların mücadelesindeki yerini bir kez daha göstermiş oldu” diye konuştu. Küba’nın uzun yıllardır ekonomik bir abluka altında yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Akalın, temel ihtiyaçlara erişimin dahi büyük zorluklar içerdiğini belirtti. Bu mücadelenin kendi koşullarından bakıldığında tam olarak anlaşılmasının her zaman kolay olmadığını ifade etti. Küba halkının kararlı duruşuna dikkat çeken Akalın, bu tutumun geleceğe yönelik daha adil bir yol için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi. Sergiyi Ankara’da başlattıklarını ve İzmir’de devam ettirdiklerini belirten Akalın, bunun küçük bir dayanışma köprüsü olduğunu ifade ederek, “Elbette bu köprü Küba’nın sorunlarını tek başına çözemez, ancak bu çabaların anlamlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

ERTEL: KÜBA YALNIZ DEĞİLDİR

THTM Görsel Sanatlar İnisiyatifi Üyesi İrfan Ertel, yaptığı konuşmada Küba ile dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ertel, Küba’ya destek vermenin farklı biçimleri olduğunu belirterek, “Buradan yükselen bir ses, bir haykırış çok önemliydi. Küba’ya destek vermenin bin bir biçimi var. Bunlardan biri de bu” dedi. Sanatsal üretim üzerinden bir dayanışma alanı kurduklarını ifade eden Ertel, “Estetik yönüyle burada hep birlikte bir haykırış yükselttik ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Küba yalnız değildir; biz de onlarla birlikte bu dayanışmanın bir parçası olarak buradan bir cephe açtık” ifadelerini kullandı. Dayanışma çağrısını sürdüreceklerini vurgulayan Ertel, “Bunun için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

DEPAS: KÜBA HEPİMİZE ÖRNEK

Sergide eserleri yer alan Ressam Gülderen Depas, Küba ile dayanışma sergisinde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek Küba’nın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. Depas, Küba’nın birçok alanda dirençli ve üretken bir ülke olduğunu ifade ederek, “Küba hepimize örnek. Ayakta duran, asla yılmayan, direnen bir ülke. Küba’ya gittiğimde bunu eğitimde, sağlıkta ve tarımda açıkça gördüm. Bu sergi kelebek etkisi yaratsın. Ankara'da başladı. İzmir'de devam ediyor. Umarım bütün Türkiye'yi gezer. Hatta yurt dışında bu sergiler örnek alınır. Bu dayanışma devam eder. Umuyorum. Umutlanıyorum. Çünkü zaten Küba bizi umutlandırıyor her zaman” ifadelerini kullandı. Karikatürist Canol Kocagöz de, dayanışma çağrısını sürdüreceklerini vurgulayarak, sergiye emek ve destek veren herkese teşekkür etti. Serginin onlarca sanatçının katkısıyla büyüdüğünü belirten Kocagöz, yoğun süreç içerisinde adı anılmayan ya da gözden kaçan sanatçılar olduysa anlayışla karşılanmasını isteyerek, ortaya çıkan işin kolektif emeğin ve dayanışmanın ürünü olduğunu ifade etti.