İngiltere dumansız nesil için düğmeye bastı: 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Birleşik Krallık’ta milletvekilleri, sigara kullanımını azaltmayı hedefleyen yeni yasa tasarısını kabul etti.

Düzenlemeye göre 17 yaş ve altındakiler ile gelecekte doğacak kuşaklar, hayatları boyunca yasal olarak sigara satın alamayacak.

Tütün ve Elektronik Sigara Yasası kapsamında, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlar için tütün ürünleri satın alma yaşı her yıl bir yaş artırılacak.

Böylece bu yaş grubundakiler için fiilen ömür boyu sigara yasağı uygulanmış olacak.

Yasanın gelecek hafta kraliyet onayından geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme yalnızca sigarayı değil, elektronik sigara ve nikotin ürünlerini de kapsıyor.

Buna göre 18 yaş altına satış yasaklanırken reklam, vitrin teşhiri, ücretsiz dağıtım ve indirim uygulamalarına da sınırlama getirilecek.

Bakanlara ayrıca aroma seçenekleri ve ambalaj tasarımlarını ikincil mevzuatla düzenleme yetkisi verilecek.

“İLK DUMANSIZ NESİL”

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, düzenlemeyi ülke sağlığı açısından tarihi bir adım olarak niteledi.

Streeting, “Birleşik Krallık’taki çocuklar ilk dumansız neslin parçası olacak. Bağımlılık ve zarardan korunacaklar” dedi.

Resmi verilere göre sigara, yalnızca İngiltere’de yılda yaklaşık 64 bin ölüme ve 400 bin hastane başvurusuna neden oluyor.

Sağlık sistemine yıllık maliyetinin 3 milyar sterlin, toplam ekonomik yükünün ise 20 milyar sterlini aştığı belirtiliyor.